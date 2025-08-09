 В Габалинском районе задержан мужчина, устроивший пожар | 1news.az | Новости
Общество

В Габалинском районе задержан мужчина, устроивший пожар

First News Media10:00 - Сегодня
В Габалинском районе задержан мужчина, устроивший пожар

Сотрудники полиции установили личность человека, устроившего пожар в селе Зараган Габалинского района.

Как сообщили АПА в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе расследования выяснилось, что возгорание, произошедшее 8 августа, устроил местный житель Кязым Солтанов (1969 г.р.).

Отмечается, что огонь охватил территорию площадью 6 соток, уничтожив бытовые отходы и кустарники.

С учетом состояния здоровья К.Солтанова принято решение о его помещении в специализированную медицинскую больницу.

