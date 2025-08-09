 МИД Азербайджана об итогах визита Президента Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки | 1news.az | Новости
Политика

МИД Азербайджана об итогах визита Президента Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки

First News Media10:30 - Сегодня
МИД Азербайджана об итогах визита Президента Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки

7–8 августа 2025 года состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики опубликовало заявление по итогам визита Президента Ильхама Алиева в США, передает 1news.az со ссылкой на Trend.

В заявлении отмечается, что в рамках визита президенты Азербайджана и США подписали "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки", направленный на вывод двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, в течение ближайших шести месяцев планируется создать между двумя странами Стратегическую рабочую группу для подготовки Хартии стратегического партнерства, которая будет способствовать укреплению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Приоритетными направлениями в рамках этой группы станут такие сферы, как региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; а также оборона, безопасность и борьба с терроризмом. Это имеет особое значение с точки зрения создания институциональной базы для практического двустороннего сотрудничества.

В заявлении подчеркивается, что визит также ознаменовался подписанием Президентом США распоряжения о приостановке действия 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы" во время встречи с Президентом Азербайджана. Приостановка действия 907-й поправки, которая является негативным наследием в азербайджано-американских отношениях, в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым имеет важное символическое значение.

Отмечается также, что визит Президента Азербайджана в США был значимым и в контексте процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В ходе визита состоялся саммит лидеров Азербайджана, США и Армении, по итогам которого президенты Азербайджана и Армении, а также в качестве свидетеля Президент США подписали Совместную декларацию. Кроме того, министры иностранных дел двух стран парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", а также подписали совместное письмо председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур.

Отмечено, что подписание Совместной декларации в Вашингтоне подтвердило мирную повестку Азербайджана. В части, касающейся парафирования проекта "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", было установлено, что для достижения подписания и ратификации соглашения необходимы дополнительные меры. В этом контексте азербайджанская сторона ожидает, что Армения внесет изменения в свою конституцию с целью устранения территориальных претензий к Азербайджану до подписания соглашения.

"Еще одним положением, имеющим особое значение в Совместной декларации, является пункт об открытии транспортных коммуникаций между двумя странами. В нем подчеркивается необходимость обеспечения беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в рамках открытия региональных коммуникаций.

В документе также зафиксирована реализация на территории Армении специального проекта коммуникации - "Маршрут процветания и мира Трампа". Это положение предусматривает проект, который будет реализован США для обеспечения беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении.

Направление совместного обращения действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур является еще одним важным шагом, который азербайджанская сторона с 2020 года неизменно держит в повестке дня, с целью устранения одного из самых серьезных препятствий на пути к миру и процессу нормализации.

Кроме того, в рамках визита в присутствии Президента Азербайджанской Республики и специального посланника Президента США между SOCAR и корпорацией ExxonMobil был подписан "Меморандум о сотрудничестве". Документ включает положения об укреплении позитивных отношений между компаниями и изучении потенциальных сфер сотрудничества в оценке как нетрадиционных, так и традиционных нефтегазовых возможностей в Азербайджанской Республике.

Таким образом, достигнутые в рамках визита Президента Азербайджана в США договоренности между Азербайджаном и Соединенными Штатами, а также результаты в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией имеют историческое значение", - подчеркивается в заявлении МИД.

375

