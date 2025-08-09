Белый дом опубликовал кадры исторического события - ВИДЕО
Белый дом опубликовал кадры исторического события - саммита лидеров США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне в соцсети X.
В подписи к видео слова президента США:
«Как президент, я стремлюсь к достижению мира и стабильности во всем мире». — Президент Дональд Трамп.
“As President, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world.” - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/mDSJ2GRsHl — The White House (@WhiteHouse) August 9, 2025
