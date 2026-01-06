Азербайджан положил конец спекуляциям о его участии в стабилизации в Газе

Вокруг темы потенциального участия Азербайджана в международных стабилизационных мерах в секторе Газа за последние месяцы возникло немало спекуляций, домыслов и откровенно ложных утверждений.

Они получили широкое распространение в зарубежной прессе после появления планов по созданию международной стабилизационной силы (International Stabilization Force - ISF) в рамках американского плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации после войны в Газе. В ряде американских публикаций утверждалось, что в такую миссию могут быть вовлечены государства с военно-дипломатическим опытом - Египет, ОАЭ, Индонезия, Пакистан и Азербайджан, хотя на практике ни одна из этих стран официального подтверждения своего участия не давала.

Позиция официального Баку по этому вопросу была изложена исчерпывающе и предельно ясно Президентом Ильхамом Алиевым на вчерашнем интервью для ряда местных телеканалов, где он прокомментировал заявления иностранной прессы о якобы согласии Азербайджана участвовать в стабилизационной операции в секторе Газа. Глава государства подтвердил, что соответствующие обращения действительно поступали, однако подчеркнул, что любое решение возможно лишь при полном понимании мандата и характера предполагаемой операции.

«Естественно, прежде чем принимать решение об этом, мы должны четко понимать, каков может быть мандат операции и какого рода операции могут быть. Мы имеем опыт участия в миротворческих операциях и в Ираке, и до этого еще в Косово, ну и само собой в Афганистане, поэтому прекрасно знаем структуру действий. Что касается ситуации в секторе Газа, до сих пор на наш взгляд неясно, кто будет выдавать мандат и какой он будет. Это будут миротворческие операции или операции по установлению мира, как это говорится по-английски, peacekeeping или peace enforcement. Это две разные вещи. Ко второму мы, естественно, не готовы», - отметил Ильхам Алиев. Он добавил, что «мы никогда не участвовали в боевых действиях (за рубежом – ред.), и участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается».

Еще одним важным аспектом, который подчеркнул Президент, стало отношение власти к жизни и здоровью собственных граждан. Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан как государство, пострадавшее от агрессии в карабахских войнах, ценит каждого гражданина и не имеет «никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то». Он вспомнил, что в трудные моменты в своей истории Азербайджан зачастую оказывался предоставленным самому себе, без реальной защиты со стороны международного сообщества: «Никто нас не защищал. И в том числе, при всем уважении и сочувствии к Палестине, ведь Палестина тоже особо нас не защищала. Да, были резолюции Организации исламской конференции, которые поддерживались всеми. Мы за это благодарны всем странам, точно так же, как и Азербайджан и в ООН, и в Движении неприсоединения, и в Организации исламского сотрудничества всегда поддерживал Палестину и создание Государства Палестина. И посольство Палестины функционирует в Азербайджане, в том числе благодаря финансовой помощи Азербайджана. Поэтому я всегда исходил из того, что дела арабских стран должны решать сами арабские страны. И до сих пор глубоко убежден, что неарабские мусульманские страны не должны бежать впереди паровоза. Это ни к чему хорошему не приведет».

Президент Азербайджана дал также жесткую оценку заявлениям некоторых представителей американской дипломатии о том, что Баку якобы уже дал согласие на участие в стабилизационной миссии в Газе: «Мы согласия не давали, и по дипломатическим каналам американской администрации довели, что такого рода ложные заявления неприемлемы, они создают ложную картину. Может быть, была попытка, сказав, что Азербайджан согласился, кого-то еще заманить в этот процесс, я не исключаю, но если это так, то это вообще абсолютно неприемлемо».

Глава государства сообщил, что официальный Баку подготовил и передал американской стороне вопросник из более чем 20 вопросов по данной теме, и «пока эти вопросы не будут разъяснены, никакого участия Азербайджана ни в какой миссии не предусматривается».

Выраженная Ильхамом Алиевым позиция полностью коррелирует с официальными заявлениями министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, который на пресс-конференции по итогам прошлого года отметил, что предложение властей США отражает «высокий уровень доверия» к Азербайджану и профессионализм его вооруженных сил, но отсутствие ясности в отношении мандата, продолжительности и других ключевых аспектов миссии не позволяет принять окончательное решение по участию азербайджанских военнослужащих в мерах по стабилизации.

В этом контексте важно напомнить, что Баку не рассматривает участие в потенциальной миссии в Газе без полного прекращения военных действий между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Ранее азербайджанские дипломатические источники указывали, что войска были бы направлены только если боевые действия полностью прекратятся, поскольку Азербайджан не готов подвергать опасности своих военнослужащих в условиях продолжающегося конфликта.

На сегодняшний день ни одно из обсуждений не вылилось в реальные обязательства Азербайджана - ни в виде соглашений, ни в форме подтвержденных планов по отправке контингента. Речь идет исключительно о консультациях, многие параметры которых остаются открытыми, а потенциальное взаимодействие возможно лишь в рамках четкого международно-правового мандата.

Отдельно следует отметить, что спекуляции вокруг участия Азербайджана в стабилизационных силах часто исходили из западных медиа еще до официального комментария Баку, приписывая ему согласие или даже ожидаемую роль в многонациональном контингенте наряду с Египтом, Турцией и другими странами. Тем не менее эти сообщения никогда не отражали официальной позиции Баку, а сами планы формировались в рамках более широких международных консультаций по поствоенному урегулированию ситуации в Газе.

При этом сам факт интереса к Азербайджану не случаен. Республика воспринимается как редкий пример государства, которому доверяют и в Израиле, и в арабском, и в целом - в исламском мире. С одной стороны, Баку поддерживает устойчивые отношения с Израилем, развивая военное, техническое и экономическое сотрудничество, а с другой - последовательно взаимодействует с исламскими странами и структурами, оставаясь активным участником Организации исламского сотрудничества. В этом смысле дипломатическая активность Баку показывает, что страна способна балансировать интересы и воспринимается с доверием как в еврейском, так и в арабском и исламском мире - фактор, который и сделал ее объектом интереса со стороны Вашингтона при обсуждении темы стабилизационных сил.

Активизация диалога с США после прихода администрации Дональда Трампа в 2025 году лишь усилила этот интерес. Американо-азербайджанские отношения получили дополнительную динамику в вопросах безопасности, энергетики и международной стабильности. Однако это сотрудничество не означает автоматического согласия Баку на участие в любых инициативах, озвученных за океаном. Миротворческая тематика требует строгой правовой базы, понятного мандата и полного соответствия национальным интересам Азербайджана.

В итоге позиция Баку остается неизменной и четко обозначенной: обсуждение возможного участия в стабилизационной миссии в секторе Газа возможно только при наличии ясного международного мандата, полной прозрачности целей и механизмов операции и исключительно после прекращения боевых действий. До этого момента любые разговоры о «согласии» Азербайджана не имеют под собой оснований и не соответствуют официальным заявлениям руководства страны.

Такой подход отражает взвешенную, ответственную внешнюю политику, основанную на уважении международного права, трезвой оценке рисков и безусловном приоритете безопасности собственных граждан.