Современная международная система переживает глубокий кризис, который носит не временный, а структурный характер.

Мир, выстроенный после Второй мировой войны на принципах международного права и коллективной безопасности, фактически перестал функционировать. На смену формальным нормам пришла реальная политика силы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев формулирует этот тезис предельно ясно и без дипломатических оговорок:

«Сегодня мир таков: кто сильный, тот и прав. Мои слова сейчас подтверждаются почти еженедельно в том или ином регионе», - заявил Ильхам Алиев накануне в интервью местным телеканалам.

Это утверждение не является абстрактной философской позицией. Оно вытекает из практического анализа глобальных конфликтов, в которых решения международных организаций либо не исполняются, либо откровенно игнорируются. По словам главы государства, «в современном мире больше нет того, что называется международным правом… Есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество, есть взаимная поддержка».

Таким образом, сила в широком смысле - военная, политическая, экономическая - становится основной гарантией суверенитета. Для таких стран, как Азербайджан, это означает необходимость не декларативной, а реальной способности защитить себя и требовать уважения к своим национальным интересам.

Азербайджанский опыт: от иллюзий международного права к «реалиям на местах»

Азербайджан, по признанию Президента Ильхама Алиева, стал одной из первых жертв несостоятельности международного права. В течение 27 лет четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие вывода армянских войск с оккупированных территорий, оставались невыполненными.

«Эти резолюции оставались на бумаге в течение 27 лет и остались бы на бумаге навсегда, если бы мы не освободили наши земли силой», - подчеркивает Президент.

Именно здесь возникает ключевое понятие, неоднократно используемое Президентом Азербайджана, - «реалии на местах». Международные посредники на протяжении многих лет призывали Азербайджан «принять существующие реалии». Ответ Баку оказался зеркальным:

«Я сказал: хорошо, мы изменим реалии на местах. И мы это сделали».

Вторая Карабахская война стала не только военной победой, но и фундаментальным политическим переломом. Победа, достигнутая в рамках права на самооборону, зафиксированного в статье 51 Устава ООН, привела к международному признанию суверенитета Азербайджана над освобожденными территориями, включая признание со стороны Армении.

Этот опыт, по сути, стал иллюстрацией главного вывода: справедливость в современном мире утверждается не резолюциями, а возможностью их обеспечить. Пока Азербайджан апеллировал к праву, его игнорировали. Когда он продемонстрировал силу, его услышали.

Сдержанность сильного: моральное измерение военной мощи

При всей жесткости своих оценок Президент Ильхам Алиев последовательно подчеркивает, что сила не равна агрессии. Азербайджан, по его словам, сознательно отказался от сценариев эскалации, хотя имел для этого все возможности.

«Потому что, во-первых, это было бы неправильно. Во-вторых, я был абсолютно уверен и знал, что рано или поздно война, военное противостояние должны прекратиться, и если мы этого не сделаем, то это не прекратится. Это должна была остановить сильная сторона, и об этом уже даже писали в прессе. Советник Президента Трампа господин Уиткофф в одном из своих интервью сказал, что в Белом доме Президент Трамп спросил у меня: «Почему вы остановились? Вы были сильными». Мой ответ, вы, наверное, тоже слышали», - отметил глава государства. (Отвечая на этот вопрос тогда, Президент Азербайджана сказал: «Я хотел вернуть то, что у нас забрали. Больше мне не нужно» - ред.)

В то же время, по словам Ильхама Алиева, у государства должна быть достаточная военная мощь, «чтобы никто не смел относиться к тебе пренебрежительно, никто не смог причинить тебе вреда. И чтобы никто даже подумать не мог, что может нанести тебе ущерб и не ответить за это».

Эта позиция принципиально важна для понимания азербайджанской модели безопасности. Сила рассматривается не как инструмент мести или разрушения, а как средство принуждения к миру.

«Это должна была остановить сильная сторона», - подчеркивает Президент, указывая на ответственность победителя за прекращение конфликта.

Таким образом, Азербайджан предлагает модель, в которой военная мощь сочетается с политической сдержанностью. Именно сильное государство, по логике Ильхама Алиева, способно остановить войну, тогда как слабость лишь провоцирует новые конфликты. В этом контексте утверждение «самое хорошее - это мир, но для того, чтобы был мир, надо быть сильным» становится ключевой формулой государственной философии.

Новая архитектура безопасности: армия, союзники и стратегические партнерства

Последние пять лет, по словам Президента, Азербайджан посвятил системному строительству новой армии и новой архитектуры безопасности.

«Мы не почивали на лаврах ни дня», - подчеркивает он, указывая на выводы, сделанные из опыта Второй Карабахской войны.

Результатом стала качественная трансформация вооруженных сил:

«Если сравнивать армию Азербайджана сегодня и тогда, когда мы победили… сегодня мы сильнее в несколько раз».

Этот рост обеспечивается не только перевооружением, но и новыми форматами сотрудничества. Особое место занимает официальное союзничество с Турцией, а также развитие военно-технического партнерства с Китаем. Последнее Президент Азербайджана называет «серьезным политическим решением стратегического характера», подчеркивая перспективы совместных производств и долгосрочных проектов.

«Это военно-техническое сотрудничество. Оно началось также в рамках достигнутых политических договоренностей. Это новая сфера взаимодействия между Китаем и Азербайджаном. Частично это сотрудничество было продемонстрировано на военном параде, но это только начало.

И в данном случае мы видим большой взаимный интерес. Также, не ограничиваясь приобретением военной техники, мы работаем над созданием совместных производств, и в этом направлении работа уже началась. Она, как и должно быть, скрыта от взгляда общественности, но это серьезное политическое решение стратегического характера, принятое двумя странами, и оно обладает большим потенциалом. Я уверен, что в ближайшее время мы увидим как новые контракты, так и реализацию тех проектов, которые уже находятся в процессе. Это, естественно, принесет большую пользу Азербайджану», - заявил глава государства.

Отдельного внимания заслуживает идея расширения военного взаимодействия между государствами тюркского мира. Ильхам Алиев принципиально отрицает создание военного блока, предлагая прагматичную модель кооперации:

«Мы сотрудничаем с Турцией в формате официального союзничества, в том числе военного, а также в рамках взаимной военной помощи. Однако было бы хорошо, если бы государства тюркского мира, являющегося нашей семьей, тоже начали сотрудничество в этом направлении. Предлагая это, я вовсе не имею в виду создание какой-либо военной организации. Некоторые интерпретируют это именно так. Нет, это совершенно необоснованно. Просто сейчас мы сотрудничаем в таких сферах, как энергетика, транспорт, торговля, инвестиции, во многих других областях. Почему бы нам не сотрудничать и в этой области? Учитывая, что сегодня это является задачей номер один для всех стран. Поэтому мое предложение остается в силе. Мы сейчас посылаем наши месседжи по различным дипломатическим каналам. Если будет достигнуто общее согласие, тогда в этом году мы увидим военные учения государств тюркского мира», - заявил Президент.

В совокупности эти шаги формируют новую модель безопасности, основанную не на иллюзиях глобального арбитра, а на балансе сил, союзничестве и готовности к защите собственного суверенитета.

Интервью Президента Ильхама Алиева представляет собой целостную концепцию мира, в котором сила стала основным регулятором международных отношений. Азербайджанский опыт демонстрирует, что в условиях эрозии международного права государство может сохранить независимость и добиться справедливости только при наличии реальной военной и политической мощи.

«Когда международное право нарушено, то правым оказывается сильный. Это не наш выбор, и мы всегда придерживались этого, а также всегда были на стороне справедливости. Мы никогда не делали ничего, что не соответствовало бы справедливости. Все, что мы делали, было основано на справедливости: исторической, правовой и человеческой. Но мир изменился. Мы живем не в том мире, который существует на бумаге - в Уставе ООН, - а на реальной земле; поэтому мы должны быть сильными, и именно это мы и пытаемся делать. И я рекомендую каждому государству делать то же самое.

Мы должны быть бдительными всегда, должны быть сильными. Мы должны быть сильными и готовыми, чтобы в любой момент защитить свою землю, и уверен, что отныне ни пяди нашей земли никогда больше не окажется под чьей-либо пятой. Для этого есть и сила, и воля, и единство народа. Есть сильное Азербайджанское государство», - резюмировал Президент.

Сила как гарантия справедливости и суверенитета

Высказывания Президента Ильхама Алиева отражают не эмоциональную реакцию на происходящие в мире конфликты, а трезвую оценку глобальной трансформации международных отношений. В условиях, когда нормы международного права все чаще носят декларативный характер и не обеспечиваются действенными механизмами принуждения, ключевым фактором сохранения суверенитета и стабильности становится сила государства - военная, политическая и институциональная. Азербайджанский опыт наглядно демонстрирует, что справедливость в современном мире требует не только правовых аргументов, но и способности их защитить.

При этом акцент, который делает Президент Азербайджана, принципиально важен: сила не подменяет собой справедливость и не оправдывает агрессию. Напротив, она служит инструментом восстановления нарушенного баланса и гарантией того, что законные права государства и народа не будут вновь попраны. Именно сочетание военной мощи, политической ответственности и национального единства позволило Азербайджану не только восстановить территориальную целостность, но и сформировать новую модель безопасности, основанную на реальных возможностях, а не иллюзиях.

Таким образом, центральный тезис - «сегодня мир таков: кто сильный, тот и прав» - в интерпретации Ильхама Алиева приобретает практическое и предупредительное значение. Он не призывает к культу силы, а констатирует необходимость быть готовыми к защите своих национальных интересов в изменившемся мире. В этой логике укрепление обороноспособности становится не выбором, а объективной необходимостью для любого государства, стремящегося к миру, устойчивому развитию и сохранению своего суверенитета.