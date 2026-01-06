Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

Первой официальной делегацией, принятой в Азербайджане на высшем уровне в 2026 году, стала двухпартийная делегация Конгресса США из штата Оклахома во главе с сенатором Марквейном Маллином; в её состав также вошли конгрессмены Джейсон Смит (Миссури), Ронни Джексон (Техас) и Джимми Панетта (Калифорния).

Визит носил рабочий, но в то же время политически значимый характер, наглядно подтверждая высокий уровень американо-азербайджанских отношений и их особое значение в контексте формирования новой архитектуры регионального взаимодействия.

Что касается содержания данного визита, его ключевой целью, по-видимому, стало более глубокое ознакомление с текущей динамикой двустороннего диалога и обсуждение ограничений, связанных с действием поправки №907, которая продолжает сдерживать развитие стратегического сотрудничества между Баку и Вашингтоном.

В этом контексте не исключено, что внимание делегации было также связано с инициативами в Конгрессе — прежде всего с внесённым 10 декабря 2025 года законопроектом H.R.6534, представленным конгрессвумен-республиканкой Анной Полиной Луна и направленным на снятие действующих ограничений на оказание помощи Азербайджану. Таким образом, визит можно рассматривать как элемент консультационного процесса и этап подготовки политико-правовой основы для возможного продвижения двусторонней Хартии о стратегическом партнёрстве, работа над которой уже началась.

Уже на следующий день, давая развернутое интервью азербайджанским СМИ, президент Ильхам Алиев развил данную тему, отметив, что 907-я поправка, принятая в результате усилий антиазербайджанских сил и армянского лобби в США, на протяжении многих лет препятствовала формированию полноформатных и широкомасштабных отношений между Азербайджаном и Соединёнными Штатами.

При этом, акцентируя принципиальные различия во внешнеполитическом подходе двух американских администраций — нынешней республиканской администрации во главе с Дональдом Трампом и прежней демократической администрации, возглавляемой Джозефом Байденом, — глава азербайджанского государства подчеркнул, что именно Байден в начале 1990-х годов проявил особую активность в продвижении 907-й поправки, направленной против Азербайджана. «Достаточно лишь этого факта, чтобы понять, почему отношения с администрациями Обамы–Байдена и Байдена–Блинкена не находились на желаемом уровне», — отметил Ильхам Алиев, развивая свою мысль.

По его словам, «взаимодействие с администрацией Обамы–Байдена носило достаточно отстраненный характер, а администрация Байдена–Блинкена фактически ввергла двусторонние отношения в кризис». В то же время президент подчеркнул, что сегодня ситуация принципиально изменилась: «Этому есть две основные причины: во-первых, официальное завершение войны между Азербайджаном и Арменией, а во-вторых, пребывание у власти в США администрации президента Трампа. Эта администрация отличается прагматизмом и профессионализмом; её представители во главе с президентом прекрасно понимают, в чём состоят национальные интересы Америки».

В данном контексте отмена президентом Дональдом Трампом действия 907-й поправки в ходе состоявшейся 8 августа 2025 года в Белом доме церемонии с участием главы азербайджанского государства приобрела особое — во многом символическое — значение, поскольку фактически подвела черту под кризисным этапом в двусторонних отношениях, вызванным односторонней и предвзятой политической линией предыдущих администраций.

Неслучайно, отношения между Азербайджаном и нынешней администрацией США характеризуются как прагматичное стратегическое взаимодействие, в основе которого лежит совпадение ключевых интересов сторон в контексте трансформации региональной архитектуры Южного Кавказа. Для Вашингтона Азербайджан выступает важным партнёром в обеспечении энергетической безопасности Европы, диверсификации транспортных и логистических маршрутов, развитии Среднего коридора и снижении зависимости региона от российских инфраструктурных и энергетических цепочек. При этом Баку рассматривается как самостоятельный геополитический актор, играющий роль стабилизирующего фактора в условиях обострения конкуренции внешних сил и усиления влияния Ирана в сопредельных зонах.

Со стороны Азербайджана интерес к углублению сотрудничества с США обусловлен стремлением укреплять международно-политические позиции, расширять доступ к инвестиционным, технологическим и финансовым ресурсам, а также обеспечивать большую предсказуемость внешнеполитической и санкционной среды.

Взаимодействие с Вашингтоном органично вписывается в многовекторную внешнеполитическую стратегию Баку, где США занимают особое место как глобальный центр силы, способный оказывать влияние на динамику процессов безопасности, экономики и региональной дипломатии.

Практическая основа двустороннего диалога формируется вокруг энергетических проектов Южного газового коридора, вопросов развития транзитной инфраструктуры и логистики, координации в сфере борьбы с транснациональными угрозами и участия США в процессах постконфликтного урегулирования и региональной стабилизации. На этом фоне, сегодня взаимодействие между двумя странами постепенно эволюционирует от эпизодических политических контактов к выстраиванию более институционализированной рамки партнёрства, включающей активную работу над подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами.

В целом, сотрудничество между Баку и Вашингтоном в настоящее время приобретает форму взвешенного и прагматического стратегического диалога, в котором стороны стремятся минимизировать влияние идеологически чувствительных тем и акцентировать внимание на направлениях, обладающих долгосрочной геополитической и экономической значимостью для обеих стран.

