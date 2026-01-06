 Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Мнение

Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

First News Media15:35 - Сегодня
Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

Первой официальной делегацией, принятой в Азербайджане на высшем уровне в 2026 году, стала двухпартийная делегация Конгресса США из штата Оклахома во главе с сенатором Марквейном Маллином; в её состав также вошли конгрессмены Джейсон Смит (Миссури), Ронни Джексон (Техас) и Джимми Панетта (Калифорния).

Визит носил рабочий, но в то же время политически значимый характер, наглядно подтверждая высокий уровень американо-азербайджанских отношений и их особое значение в контексте формирования новой архитектуры регионального взаимодействия.

Что касается содержания данного визита, его ключевой целью, по-видимому, стало более глубокое ознакомление с текущей динамикой двустороннего диалога и обсуждение ограничений, связанных с действием поправки №907, которая продолжает сдерживать развитие стратегического сотрудничества между Баку и Вашингтоном.

В этом контексте не исключено, что внимание делегации было также связано с инициативами в Конгрессе — прежде всего с внесённым 10 декабря 2025 года законопроектом H.R.6534, представленным конгрессвумен-республиканкой Анной Полиной Луна и направленным на снятие действующих ограничений на оказание помощи Азербайджану. Таким образом, визит можно рассматривать как элемент консультационного процесса и этап подготовки политико-правовой основы для возможного продвижения двусторонней Хартии о стратегическом партнёрстве, работа над которой уже началась.

Уже на следующий день, давая развернутое интервью азербайджанским СМИ, президент Ильхам Алиев развил данную тему, отметив, что 907-я поправка, принятая в результате усилий антиазербайджанских сил и армянского лобби в США, на протяжении многих лет препятствовала формированию полноформатных и широкомасштабных отношений между Азербайджаном и Соединёнными Штатами.

При этом, акцентируя принципиальные различия во внешнеполитическом подходе двух американских администраций — нынешней республиканской администрации во главе с Дональдом Трампом и прежней демократической администрации, возглавляемой Джозефом Байденом, — глава азербайджанского государства подчеркнул, что именно Байден в начале 1990-х годов проявил особую активность в продвижении 907-й поправки, направленной против Азербайджана. «Достаточно лишь этого факта, чтобы понять, почему отношения с администрациями Обамы–Байдена и Байдена–Блинкена не находились на желаемом уровне», — отметил Ильхам Алиев, развивая свою мысль.

По его словам, «взаимодействие с администрацией Обамы–Байдена носило достаточно отстраненный характер, а администрация Байдена–Блинкена фактически ввергла двусторонние отношения в кризис». В то же время президент подчеркнул, что сегодня ситуация принципиально изменилась: «Этому есть две основные причины: во-первых, официальное завершение войны между Азербайджаном и Арменией, а во-вторых, пребывание у власти в США администрации президента Трампа. Эта администрация отличается прагматизмом и профессионализмом; её представители во главе с президентом прекрасно понимают, в чём состоят национальные интересы Америки».

В данном контексте отмена президентом Дональдом Трампом действия 907-й поправки в ходе состоявшейся 8 августа 2025 года в Белом доме церемонии с участием главы азербайджанского государства приобрела особое — во многом символическое — значение, поскольку фактически подвела черту под кризисным этапом в двусторонних отношениях, вызванным односторонней и предвзятой политической линией предыдущих администраций.

Неслучайно, отношения между Азербайджаном и нынешней администрацией США характеризуются как прагматичное стратегическое взаимодействие, в основе которого лежит совпадение ключевых интересов сторон в контексте трансформации региональной архитектуры Южного Кавказа. Для Вашингтона Азербайджан выступает важным партнёром в обеспечении энергетической безопасности Европы, диверсификации транспортных и логистических маршрутов, развитии Среднего коридора и снижении зависимости региона от российских инфраструктурных и энергетических цепочек. При этом Баку рассматривается как самостоятельный геополитический актор, играющий роль стабилизирующего фактора в условиях обострения конкуренции внешних сил и усиления влияния Ирана в сопредельных зонах.

Со стороны Азербайджана интерес к углублению сотрудничества с США обусловлен стремлением укреплять международно-политические позиции, расширять доступ к инвестиционным, технологическим и финансовым ресурсам, а также обеспечивать большую предсказуемость внешнеполитической и санкционной среды.

Взаимодействие с Вашингтоном органично вписывается в многовекторную внешнеполитическую стратегию Баку, где США занимают особое место как глобальный центр силы, способный оказывать влияние на динамику процессов безопасности, экономики и региональной дипломатии.

Практическая основа двустороннего диалога формируется вокруг энергетических проектов Южного газового коридора, вопросов развития транзитной инфраструктуры и логистики, координации в сфере борьбы с транснациональными угрозами и участия США в процессах постконфликтного урегулирования и региональной стабилизации. На этом фоне, сегодня взаимодействие между двумя странами постепенно эволюционирует от эпизодических политических контактов к выстраиванию более институционализированной рамки партнёрства, включающей активную работу над подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами.

В целом, сотрудничество между Баку и Вашингтоном в настоящее время приобретает форму взвешенного и прагматического стратегического диалога, в котором стороны стремятся минимизировать влияние идеологически чувствительных тем и акцентировать внимание на направлениях, обладающих долгосрочной геополитической и экономической значимостью для обеих стран.

Ильгар Велизаде

Поделиться:
348

Актуально

Мнение

Сила, союзники и суверенитет: философия безопасности Ильхама Алиева

Общество

Широкое распространение гриппа в Азербайджане: Официальный комментарий

Общество

Лейла Алиева также посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате - ФОТО

Мнение

Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

Мнение

Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

Азербайджан положил конец спекуляциям о его участии в стабилизации в Газе

Сила, союзники и суверенитет: философия безопасности Ильхама Алиева

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной 907-й поправки?

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Сила, союзники и суверенитет: философия безопасности Ильхама Алиева

От подбитого лайнера AZAL до дронов: зачем Москве понадобилась «атака» на резиденцию Путина

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной 907-й поправки?

Азербайджан положил конец спекуляциям о его участии в стабилизации в Газе

Последние новости

Назначен главный государственный фитосанитарный инспектор

Сегодня, 17:11

Переломы и ожоги: Врачи сообщили о состоянии женщин, пострадавших при взрыве - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:53

2025: точка, где конфликт стал историей

Сегодня, 16:47

Шовинизм под елкой: как в России затравили азербайджанскую семью - ФОТО

Сегодня, 16:42

Поели варенье и подожгли дом: необычное преступление в Лянкяране - ФОТО

Сегодня, 16:35

Лейла Алиева встретилась в Маскате с председателем Организации по развитию малого и среднего предпринимательства Омана - ФОТО

Сегодня, 16:22

Эрдоган и Трамп рассмотрели актуальные вопросы повестки дня

Сегодня, 16:03

Nikkei: Япония заинтересована в транспортных маршрутах через Южный Кавказ

Сегодня, 16:00

Широкое распространение гриппа в Азербайджане: Официальный комментарий

Сегодня, 15:53

Лейла Алиева также посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате - ФОТО

Сегодня, 15:48

ЕК: Евросоюз не признает легитимность Родригес

Сегодня, 15:45

В двух бакинских школах начала работу служба охраны МВД

Сегодня, 15:42

Туск анонсировал подписание американо-европейских гарантий Украине

Сегодня, 15:38

Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

Сегодня, 15:35

Пашинян назвал Гарегина II и его окружение «сектантским» и призвал народ к действиям

Сегодня, 15:33

Лейла Алиева ознакомилась в городе Маскат с проектами, реализуемыми Оманской компанией по развитию туризма - ФОТО

Сегодня, 15:30

Депутат: Армения может сэкономить миллионы, закупая 80% бензина у соседних стран

Сегодня, 15:23

Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем Султаната Оман Сейидом Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом - ФОТО

Сегодня, 15:20

В Сабирабаде вынесен приговор мужчине, убившему 16-летнюю жену

Сегодня, 15:15

Азербайджан положил конец спекуляциям о его участии в стабилизации в Газе

Сегодня, 15:12
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43