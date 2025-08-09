 В Евлахе произошло смертельное ДТП | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Евлахе произошло смертельное ДТП

First News Media10:43 - Сегодня
В Евлахе произошло смертельное ДТП

На трассе Евлах-Мингечевир произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, вчера на участке дороги, проходящем через село Гаджиселли Евлахского района, автомобиль марки "ВАЗ 21063" под управлением Тагиева Назима Али оглу (1960 г.р.) столкнулся с автомобилем марки Honda CVR, за рулем которого находился Османов Асиф Логман оглу (1981 г.р.).

В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля марки Honda Халилова Хураман Джафаргулу гызы, а двое других раненых пассажира - Халилов Халид Солтанмеджид оглу и Халилова Илаха Сехран гызы - были госпитализированы в Мингячевирскую центральную городскую больницу.

По факту возбуждено уголовное дело.

Поделиться:
223

Актуально

Политика

Трамп - Алиеву: Вы великий лидер!

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Политика

Глава МИД Великобритании поздравил Азербайджан и Армению с шагами на пути к миру

Политика

Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и ...

Общество

Названо число людей в Азербайджане, получивших статус инвалидности в январе-июле

В Азербайджане произошло землетрясение

В Агдере задержан человек, устроивший пожар

В Евлахе произошло смертельное ДТП

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Музей современного искусства - ВИДЕО

Фуад Алекперов назначен на высокую должность

Компания опровергла слухи об увольнении Фархада Парвизи из-за его высказываний - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

TƏBİB о состоянии матери и младенца, родившегося в бакинском метро - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Вашингтонские договоренности лидеров Азербайджана и Армении - в центре внимания грузинских СМИ - ФОТО

Сегодня, 12:20

Ложка хороша к обеду

Сегодня, 12:05

Названо число людей в Азербайджане, получивших статус инвалидности в январе-июле

Сегодня, 12:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Сингапура

Сегодня, 11:50

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 11:40

Глава МИД Великобритании поздравил Азербайджан и Армению с шагами на пути к миру

Сегодня, 11:30

Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 11:20

В Агдере задержан человек, устроивший пожар

Сегодня, 11:15

Российские СМИ освещают подписание совместной мирной декларации в Белом доме

Сегодня, 11:10

Зеленский отверг уступки территорий

Сегодня, 11:00

Исторический саммит в Белом Доме: начало пути к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе

Сегодня, 10:50

В Евлахе произошло смертельное ДТП

Сегодня, 10:43

Белый дом опубликовал кадры исторического события - ВИДЕО

Сегодня, 10:37

МИД Азербайджана об итогах визита Президента Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки

Сегодня, 10:30

Трамп - Алиеву: Вы великий лидер!

Сегодня, 10:20

Трамп вручил Ильхаму Алиеву ключи от Белого дома

Сегодня, 10:08

В Габалинском районе задержан мужчина, устроивший пожар

Сегодня, 10:00

Иреван и Баку договорились обнародовать текст парафированного мирного соглашения

Сегодня, 09:52

Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Сегодня, 09:48

Россия усиливает гибридную войну против Азербайджана: удары, диверсии как инструмент давления

Сегодня, 09:40
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30