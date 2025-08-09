Российские СМИ освещают подписание совместной мирной декларации в Белом доме

Российские СМИ широко освещают визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США, их встречу с Президентом США Дональдом Трампом и подписание совместной мирной декларации в Белом доме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ТАСС передает, что стороны обязались навсегда прекратить боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет друг друга. В рамках встречи был парафирован текст мирного договора и утверждена дорожная карта, включающая создание транспортного коридора между Азербайджаном и Нахчыванью через территорию Армении, а также обращение в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы. Дональд Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном и подписании с обеими странами двусторонних экономических соглашений.

Алиев и Пашинян выразили готовность выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Интерфакс» приводит слова Президента Азербайджана о том, что официальное подписание мирного договора не должно затягиваться, и называет 8 августа историческим днем в межгосударственных отношениях Азербайджана и Армении. Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность сохранения стратегического партнерства с США и сообщил о формировании азербайджанской делегации для обсуждения хартии сотрудничества.

«Коммерсантъ» сообщает, что Зангезурский коридор в Армении передан США на 99 лет и получил название «Маршрут Трампа ради мира и процветания» (TRIPP). По словам Дональда Трампа, это транзитная зона, которая обеспечит Азербайджану доступ к Нахчывани при сохранении суверенитета Армении.

«Лента.ру» цитирует американского Президента, отметившего, что Армения создает эксклюзивное партнерство с США для развития этого коридора, сроком до 99 лет с возможностью продления.

«Вестник Кавказа» пишет, что лидеры Азербайджана и Армении документально закрепили намерение урегулировать отношения мирным путем. В Совместной декларации зафиксирован отказ от боестолкновений, разблокировка транспортных коммуникаций, установление дипломатических отношений и взаимное уважение территориальной целостности.

«Вечерняя Москва» подчеркивает, что подписанные документы знаменуют достижение мира, а Трамп назвал это событие историческим.

«Вести.ру» информируют, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении обратились в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. В совместной декларации содержится призыв к странам-участницам организации поддержать это решение, подчеркнута важность прекращения деятельности минского процесса и связанных с ним структур.