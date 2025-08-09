Глава МИД Великобритании поздравил Азербайджан и Армению с шагами на пути к миру
Поздравляю Азербайджан и Армению с решительными шагами, предпринятыми в Вашингтоне в направлении мира.
Об этом на своей странице в соцсети X написал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
Лемми также высоко оценил роль Президента США Дональда Трампа в обеспечении этого прорыва.
“Великобритания готова поддержать мир на Южном Кавказе, если обе стороны будут соблюдать свои обязательства”, - отметил он.
Congratulations to Armenia and Azerbaijan on the bold steps taken in Washington towards peace. I commend @POTUS’s vital role in securing this breakthrough.
As I told @JDVance, the UK stands ready to support peace in the South Caucasus, as both sides honour their commitments. — David Lammy (@DavidLammy) August 9, 2025