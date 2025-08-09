Вызвало ли землетрясение разрушения в Гёйчайском районе? - ОБНОВЛЕНО
Информации о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате зафиксированного в Гейчае землетрясения не поступало.
Об этом 1news.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
11:40
В Гёйчае произошло землетрясение.
Об этом распространил информацию Республиканский сейсмологический центр.
Землетрясение зарегистрировано в 11:03 по местному времени.
Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 4, очаг залегал на глубине 16 км.
