Вызвало ли землетрясение разрушения в Гёйчайском районе? - ОБНОВЛЕНО

Информации о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате зафиксированного в Гейчае землетрясения не поступало.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

11:40

В Гёйчае произошло землетрясение.

Об этом распространил информацию Республиканский сейсмологический центр.

Землетрясение зарегистрировано в 11:03 по местному времени.

Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 4, очаг залегал на глубине 16 км.