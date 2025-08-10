 Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

First News Media18:00 - Сегодня
Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

10 августа Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора Президент Украины поздравил главу нашего государства с успехами, достигнутыми в связи с мирной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном при поддержке Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и подчеркнул, что эта встреча носит исторический характер.

Поблагодарив за поздравления, глава нашего государства отметил, что достигнутые между Арменией и Азербайджаном договоренности, в частности, декларация, подписанная между двумя странами при свидетельстве Президента США, и другие документы послужат обеспечению прочного мира, стабильности и процветанию в регионе.

В ходе телефонного разговора также были затронуты двусторонние отношения между Азербайджаном и Украиной. В этом контексте было подчеркнуто проведение в прошлом месяце в Баку заседания межправительственной комиссии между двумя странами, в рамках которого состоялись плодотворные обсуждения по вопросам развития торгово-экономических связей.

В ходе телефонного разговора стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.

Поделиться:
474

Актуально

Xроника

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Xроника

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Xроника

Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Xроника

Гендиректор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Xроника

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Гендиректор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Утвержден План мероприятий по распределительной электросети Нахчывана

Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече в Вашингтоне - ФОТО

Последние новости

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Сегодня, 18:40

Египет вернул из ФРГ и Британии части тела неизвестной мумии и погребальную стелу

Сегодня, 18:20

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 18:00

В Конго 13 человек погибли и шесть школ сгорели из-за пожаров

Сегодня, 17:40

Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 17:28

В Анкаре экстренно приземлился самолет из-за вспыхнувших наушников

Сегодня, 17:17

Гендиректор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:48

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

МИД Венгрии высоко оценил роль Дональда Трампа в установлении мира на Кавказе

Сегодня, 16:00

В Ираке сотни паломников отравились хлором

Сегодня, 15:47

Британия может ввести новые санкции против Израиля

Сегодня, 15:20

Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

Сегодня, 15:00

Историческое мирное соглашение в Вашингтоне широко освещалось в малайзийской прессе - ФОТО

Сегодня, 14:30

Завтра на территории страны будет дождливая погода

Сегодня, 14:15

Посол Казахстана в Азербайджане: «Начинается новая эпоха мира и сотрудничества на Южном Кавказе»

Сегодня, 13:10

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса

Сегодня, 13:00

МИД Словении: Мирный договор, несомненно, принесет новые возможности и процветание региону

Сегодня, 12:50

Более 1,3 тыс. новых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья выявлено в Китае

Сегодня, 12:40

МИД Польши: С удовлетворением приветствуем историческую декларацию

Сегодня, 12:30

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сегодня, 12:20
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30