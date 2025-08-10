Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

10 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визит премьер-министра Пакистана в нашу страну, проведенные в Лачине двусторонняя встреча, трехсторонняя встреча в формате Азербайджан-Турция-Пакистан, а также его участие в Саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

Было затронуто значение документов, подписанных в ходе визита Президента Ильхама Алиева в США, в частности, декларации, подписанной Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве Президента США, и других документов, с точки зрения обеспечения прочного мира, стабильности и процветания в регионе, отмечена особая роль Президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов.

Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул важность достигнутых договоренностей и поздравил Президента Ильхама Алиева.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении двусторонних связей в экономической, энергетической, торговой и инвестиционной сферах.