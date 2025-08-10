Открытое письмо Президенту Ильхаму Алиеву от дипломата, доктора исторических наук Гасана Гасанова

Открытое письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву от дипломата, доктора исторических наук Гасана Гасанова.

Многоуважаемый господин Президент!

Весь период Вашей президентской деятельности является ярким проявлением Вашего умения системно формулировать, уверенно ставить и успешно решать задачи, имеющие судьбоносное значение для нашего народа.

С самого первого дня Вашего избрания Президентом стало очевидно, что ничто, что касается нашей страны и нашего народа, не является для Вас второстепенным. Это наглядно видно — от формирования боеспособной армии до благоустройства наших городов и сёл.

Вы — великий Верховный Главнокомандующий и великий Архитектор.

Ваше системное мышление ярко проявилось в последовательном решении важнейших военно-политических проблем.

После Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне, вершиной которой стало освобождение города Шуша, поэтапно, один за другим, без вооружённого противостояния, были освобождены Агдам, Кяльбаджар и Лачин.

Затем, в результате Вашего стратегического подхода, была проведена локальная антитеррористическая операция, и многострадальный Ханкенди был очищен от незаконных вооружённых формирований.

Таким образом, была полностью восстановлена территориальная целостность и государственный суверенитет Азербайджана.

Часто в Ваших выступлениях я слышу, что, к сожалению, за справедливость надо бороться. Поэтому, когда наши оккупированные земли были полностью освобождены, Ваша творческая энергия не ослабла и вдохновляла на новые свершения. Вы уверенно шли к логическому, юридически оформленному и всемирно признанному справедливому завершению нашей исторической эпопеи.

Вы этого добились!

Этапы пути, начавшегося 8 ноября 2020 года в Шуше и завершившегося 8 августа 2025 года в Вашингтоне, являются классическим образцом Вашего системного, стратегического мышления.

Принятые Вашингтонские документы открывают широкие возможности для достижения стабильного мира в нашем регионе. Подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки стало предпосылкой ещё большего повышения международного имиджа Азербайджана и лично Вашего авторитета.

Глобальное видение Президента Дональда Трампа придаёт уверенность в успешности результатов Вашингтонского саммита.

Благодаря проводимой Вами успешной внешней политике, свой вклад в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений внесла также братская Турция. Высокую оценку в этом контексте заслуживает Президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Уважаемый господин Президент!

От всей души, от своего имени, от имени членов моей семьи и многочисленных друзей выражаю Вам благодарность за выдающиеся усилия по подготовке и принятию исторических Вашингтонских документов и поздравляю Вас с историческими результатами Вашингтонского саммита от 8 августа 2025 года.

С глубоким уважением,

Гасан Азиз оглу Гасанов.