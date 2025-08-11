 Новая геополитика Южного Кавказа: последствия Вашингтонских соглашений | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Новая геополитика Южного Кавказа: последствия Вашингтонских соглашений

First News Media09:55 - Сегодня
Новая геополитика Южного Кавказа: последствия Вашингтонских соглашений

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Вашингтонский саммит 8 августа 2025 года между Арменией и Азербайджаном под эгидой США стал не просто шагом к завершению одного из самых затяжных постсоветских конфликтов. Он ознаменовал собой начало новой геополитической реальности в Южном Кавказе, переформатировав баланс сил, интересов и влияния в регионе.

США возвращаются в региональную игру

Вашингтон, выступив посредником в подписании мирной декларации и инфраструктурного соглашения TRIPP, фактически перехватил инициативу у традиционных игроков — России и Франции. Это стало демонстрацией не только дипломатических амбиций, но и геоэкономического прагматизма.

США получили 99-летний концессионный контроль над стратегическим транспортным маршрутом (Trump Route for International Peace and Prosperity), соединяющим Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении. Впервые за десятилетия американские компании, аффилированные с энергетическим, телекоммуникационным и строительным секторами, получат прямой доступ к инвестициям в стратегическую инфраструктуру Южного Кавказа. Договоры включают элементы экономической зависимости от США как Армении, так и Азербайджана — это формирует новый устойчивый рычаг влияния, альтернативный российскому военному и энергетическому присутствию.

Таким образом, Вашингтон переходит от наблюдателя к архитектору политического устройства региона. Президенты Азербайджана и США подписали "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки", направленный на вывод двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства. Начинается новый этап в отношениях между Азербайджаном и США.

Россия — потеря посреднической монополии

Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта последние 30 лет была определяющей. Однако с 2022 года и началом войны в Украине её ресурсы были распылены, а доверие Еревана пошатнулось. В итоге Россия оказалась вытеснена из ключевого мирного процесса:

- Упразднение Минской группы ОБСЕ — в которой Россия была сопредседателем — фактически завершило её институциональное присутствие в переговорном процессе.

- Соглашение не включает участие ОДКБ, МИД РФ или миротворческих структур под российским командованием.

- Москва выразила «озабоченность» по поводу TRIPP, который может подорвать её планы по евразийской транспортной интеграции (в частности, проекту «Север – Юг» через Иран и Армению).

Российское влияние сохраняется на уровне медиа, отдельных политических акторов и части армянской оппозиции, но реальные рычаги сокращаются до минимума.

Иран: определяется с позицией

На следующий день после Вашингтонского саммита министерство иностранных дел Ирана заявило, что Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией. Согласно заявлению, Иран рассматривает это соглашение как важный шаг к реализации устойчивого мира в регионе. Иран готов продолжать конструктивное сотрудничество с Азербайджаном и Арменией для сохранения мира и стабильности, экономического развития региона посредством двустороннего и регионального сотрудничества. В заявлении также говорится, что восстановление коммуникационных связей будет способствовать стабильности, безопасности и экономическому развитию стран региона.

В то же время Иран «выражает обеспокоенность негативными последствиями любого иностранного вмешательства, особенно вблизи общих границ, которое подрывает безопасность и долгосрочную стабильность в регионе».

Несколько ранние заявления из Ирана определяли появление западного коридора через Зангезур — красной линией, поскольку оно: 1) сокращало иранское транзитное значение как связующего звена между Азербайджаном и Турцией; 2) увеличивало риск расширения американского военного и технологического присутствия у северной границы Ирана и 3) сокращало пространство для реализации китайско-иранских логистических планов, привязанных к инициативе «Пояс и путь».

Накануне саммита в Тегеране прозвучали заявления о «подрыве стабильности региона» и «вмешательстве извне», однако никаких официальных шагов предпринято не было.

В целом же, заявление МИД, на наш взгляд, следует воспринимать как положительный сигнал.

Турция как стратегический бенефициар

Анкара получает непрямую, но устойчивую выгоду от соглашений, которая выражается в следующем: 1) «Маршрут Трампа ради мира и процветания» (TRIPP) укрепляет транспортную связь между Азербайджаном и Турцией через Нахичевань, поддерживая идею «Туранского коридора»; 2) Азербайджан усиливает позиции как энергетического и логистического партнёра, в том числе для поставок газа в Европу в обход России и Ирана; 3) Армения, ранее ориентированная на Москву и Тегеран, вынуждена идти на нормализацию с Анкарой для баланса влияний.

Формально Турция не участвовала в Вашингтонском саммите, но её геополитическое присутствие чувствуется через усиление позиций Азербайджана и логистическое значение транзита в сторону Европы.

ЕС и Китай: сдержанная реакция

Европейский союз, выступавший ранее за посредничество в Брюсселе (Мишель, Макрон), воспринял Вашингтонский саммит сдержанно, но без конфликта. ЕС приветствует окончание конфликта, но обеспокоен отсутствием гуманитарных гарантий и роли европейских структур.

В Совместном заявлении президента Европейского совета Антониу Кошты и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу парафирования мирного договора между Арменией и Азербайджаном и декларации между президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном в Вашингтоне подчеркивается важность обеспечения своевременного выполнения согласованных шагов для гарантии устойчивого и непрерывного прогресса в направлении полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Китай — один из косвенных проигравших. Влияние Пекина в регионе строится на транзитных коридорах и инфраструктурных займах. Если TRIPP станет альтернативой проекту «Пояс и путь» на Южном Кавказе, это изменит маршруты и потоки, снижая транзитную ценность через Иран.

Глобальные последствия: конец постсоветской модели

Вашингтонский саммит символизирует не просто подписание документов, а отказ от постсоветской модели урегулирования, основанной на: 1) многосторонних форумах (ОБСЕ, ОДКБ); 2) патронаже Москвы; 3) моральном праве «победителя войны» диктовать условия.

Новая модель базируется на двусторонней дипломатии при участии США, использует экономические и инфраструктурные рычаги вместо военных угроз и устанавливает конкурентную среду между глобальными игроками в локальной политике.

Завершая…

В итоге США возвращаются в регион, усиливают свою роль и влияние, получают экономические и политические дивиденды. Азербайджан выигрывает геополитически, получает ослабление давления, а также выгодный транзит, диверсифицируя имеющиеся коммуникации. Армения получает дипломатическое смягчение изоляции, но сохраняет внутренние риски и противоречия. Россия теряет влияние и роль посредника на Южном Кавказе. В Иране усиливается тревога, возрастает ощущение геополитического окружения. Турция получает косвенное усиление регионального влияния через союзника.

Вашингтонский саммит — это не просто соглашение между двумя постсоветскими республиками. Это — перезагрузка всей стратегии внешнего влияния в Южном Кавказе. Вопрос лишь в обеспечении устойчивости и долговечности этого мира.

Поделиться:
143

Актуально

Общество

В Азербайджане стартовал приём документов в вузы: сроки и консультации

Мнение

Новая геополитика Южного Кавказа: последствия Вашингтонских соглашений

Политика

Эрдоган обсудит с кабмином договоренности Иревана и Баку, достигнутые в США

Общество

В Зангилане задержан мужчина, устроивший пожар - ФОТО

Мнение

Новая геополитика Южного Кавказа: последствия Вашингтонских соглашений

Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан

Вашингтонский прорыв: Азербайджан и Армения сделали шаг к прочному миру

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

От преступных «золотых драм» в Карабахе до «невольничьих рынков» в России - новая глава абсурда от Германа Стерлигова

Вашингтонский визит Ильхама Алиева: Важнейшие заявления и шаги к миру - ДАЙДЖЕСТ

Азербайджан: От военной победы к прочному миру и новому уровню стратегического партнерства

Месть как национальный бренд: В Армении снова чествуют убийц

Последние новости

Нетаньяху: Израиль не прекратит боевые действия против ХАМАС до полного его уничтожения

Сегодня, 10:08

Новая геополитика Южного Кавказа: последствия Вашингтонских соглашений

Сегодня, 09:55

В Азербайджане стартовал приём документов в вузы: сроки и консультации

Сегодня, 09:45

Эрдоган обсудит с кабмином договоренности Иревана и Баку, достигнутые в США

Сегодня, 09:32

В Гаджигабуле столкнулись трактор и легковушка, есть пострадавшие

Сегодня, 09:10

На Солнце произошел мощный выброс плазмы

Сегодня, 09:00

В Зангилане задержан мужчина, устроивший пожар - ФОТО

Сегодня, 08:55

На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:50

Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на Всемирных играх

Сегодня, 00:04

Четыре человека пострадали при землетрясении на западе Турции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

10 / 08 / 2025, 23:15

Папа Лев: Надеюсь, что Совместная декларация будет способствовать установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе

10 / 08 / 2025, 23:00

Эрдоган отреагировал на землетрясение в Турции

10 / 08 / 2025, 22:44

Пезешкиан: Тегеран не против Зангезурского коридора при сохранении границ

10 / 08 / 2025, 22:10

Суперкубок Англии завершился сенсацией

10 / 08 / 2025, 21:43

Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан

10 / 08 / 2025, 21:25

Президент Ильхам Алиев позвонил Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну

10 / 08 / 2025, 20:57

Фонд тюркской культуры и наследия приветствовал подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией

10 / 08 / 2025, 20:05

Президент Ильхам Алиев и Зеленский осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе SOCAR в Украине

10 / 08 / 2025, 19:40

В Баку сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка - ФОТО

10 / 08 / 2025, 19:21

Партия национального единства ТРСК поздравила Азербайджан с итогами вашингтонской встречи

10 / 08 / 2025, 19:05
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30