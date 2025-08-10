МИД Монтенегро: Высоко оцениваем важный шаг на пути к прочному миру и стабильности на Южном Кавказе

Министерство иностранных дел Монтенегро приветствует Совместную декларацию, подписанную Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по итогам встречи в Вашингтоне.

Об этом говорится в публикации МИД Монтенегро в социальной сети X.

«Монтенегро приветствует мирное соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, и выражает признательность США за их особую посредническую роль. Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к прочному миру и стабильности на Южном Кавказе», – отмечается в публикации.

Источник: АЗЕРТАДЖ