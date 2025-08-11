Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 12 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако вечером в некоторых районах полуострова возможен кратковременный дождь и грозы. Северо-восточный ветер вечером местами сменится на усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-24 градуса тепла, днем - 29-34 градуса. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана ожидаются местами кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны интенсивные ливни с градом. Ночью и утром в некоторых горных районах будет местами туман. Восточный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью - 21-25 градусов тепла, днем - 30-35 градусов, в горах ночью 12-17 градусов, днем 20-25 градусов тепла.