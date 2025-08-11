Не берегу Куры обнаружен специальный туннель для выращивания конопли - ВИДЕО

Сотрудники отделения полиции Гарагюней Сабирабадского районного управления полиции в ходе оперативных мероприятий задержали ранее судимого Фарруха Иманова, занимавшегося культивацией наркотических растений на берегу реки Кура в районе села Муган Гянджали.

По информации Ширванской региональной группы пресс-службы МВД, в ходе осмотра территории были обнаружены и изъяты 53 куста конопли, выращенные с соблюдением специальных агротехнических правил, а также более 8 килограммов марихуаны.

Ф.Иманов при уходе за растениями использовал специальный туннель, чтобы скрыть их от посторонних глаз.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.