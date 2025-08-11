Пашинян рассказал Макрону о прогрессе в мирных переговорах с Азербайджаном

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Fasebook написала пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

Пашинян представил президенту Франции результаты состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров, в частности, по парафированию «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», совместному обращению в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокированию региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проекту «Дорога Трампа во имя международного мира и процветания».

Пашинян подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности в Армении и в регионе. Собеседники выразили взаимную готовность к продолжению активного политического диалога вокруг двусторонней и международной повестки.

Источник: Арменпресс