МИД Азербайджана распространил текст мирного соглашения с Арменией

8 августа 2025 года министры иностранных дел Азербайджана и Армении в присутствии президентов Азербайджана, США и премьер-министра Армении парафировали текст «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

С текстом парафированного Соглашения на английском языке можно ознакомиться по этой ссылке. С неофициальным переводом Соглашения на азербайджанский язык, имеющим одинаковую аутентичность, можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Кроме того, после совместного обращения министров иностранных дел Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур (личного представителя действующего председателя ОБСЕ по обсуждаемому на Минской конференции конфликту и Группы планирования высокого уровня) проект решения Совета министров ОБСЕ о закрытии был распространен сегодня среди государств-участников ОБСЕ, которые были призваны поддержать необходимые процедуры для принятия данного решения.