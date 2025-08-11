Азербайджан и Армения обязались не размещать вдоль общей границы силы третьей стороны

Азербайджан и Армения договорились не размещать вдоль своей общей границы силы какой-либо третьей стороны.

Об этом говорится в «Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», текст которого был парафирован главами МИД двух стран 8 августа в Вашингтоне в присутствии президентов Азербайджана, США и премьер-министра Армении.

«Стороны не будут размещать вдоль своей общей границы силы какой-либо третьей стороны. Стороны, до делимитации и последующей демаркации своей общей границы, будут осуществлять взаимно согласованные меры безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной области, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных регионах», - говорится в тексте соглашения.