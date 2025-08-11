Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили развитие экономических связей

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

Об этом говорится в публикации МИД Пакистана в соцсети Х.

В ходе разговора стороны обсудили сотрудничество между странами в области торговли и инвестиций.

Главы МИД, выразив удовлетворение сотрудничеством на многосторонних форумах, договорились поддерживать тесную координацию предстоящих мероприятий ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также консультаций по вопросам, связанным с ШОС.