 Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

First News Media20:06 - Сегодня
Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени членов Международного центра Низами Гянджеви выражаем Вам самые искренние поздравления по случаю подписания в Соединенных Штатах Америки при свидетельстве Президента Дональда Трампа Совместной декларации, в которой Азербайджан сыграл ключевую роль.

Это историческое достижение является не только триумфом дипломатии и государственного мастерства, но и доказательством превосходства разума над разногласиями.

Оно является решающим шагом на пути к обеспечению прочного мира в Кавказском регионе и запомнится как веха в деле укрепления стабильности, сотрудничества и процветания всех народов региона. Мы также верим, что этот мир достигнет всех мест, где семьи, дети и общины по-прежнему страдают.

Мы особо подчеркиваем личный и решающий вклад в успешное завершение этого процесса, внесенный Вашим превосходительством, продемонстрировавшим дальновидность, непоколебимую преданность и твердую приверженность делу укрепления взаимопонимания и конструктивного диалога между народами.

Международный центр Низами Гянджеви с гордостью наблюдает за растущей ролью Азербайджана как надежного и уважаемого партнера в глобальных усилиях по установлению мира и по-прежнему готов поддерживать инициативы, которые наводят мосты между народами и культурами в духе наших общих ценностей.

Ваше превосходительство, примите заверения в нашем глубоком уважении и почтении.

Вайра Вике-Фрейберга

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах

Исмаил Серагельдин
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах

Росен Плевнелиев
Президент Болгарии в 2012-2017 годах

Златко Лагумджия
премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах

Эка Ткешелашвили
заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах

Иво Йосипович
Президент Хорватии в 2010-2015 годах

Чаба Кереши
председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Младен Иванич
председатель Президиума Боснии и Герцеговины в 2014-2015 годах, 2016-2017 годах

Волкан Бозкыр
председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Вук Еремич
председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Амина Гуриб-Факим
Президент Маврикия в 2015–2018 годах

Петр Стоянов
Президент Болгарии в 1997-2002 годах

Сьюзенн Эллиотт
президент и главный исполнительный директор Национального комитета по вопросам внешней политике Америки

Филип Вуянович
Президент Монтенегро в 2003-2018 годах

Димитрис Аврамопулос
Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству в 2014–2019 годах

Ив Летерм
премьер-министр Королевства Бельгия в 2008, 2009-2011 годах".

Поделиться:
147

Актуально

Политика

МИД Азербайджана распространил текст мирного соглашения с Арменией

Xроника

Ильхам Алиев позвонил Эмиру Государства Катар

Мнение

Вашингтонский прорыв. Каким его увидел мир

Политика

Санкции, «СВО»: Гурулев вновь пытается запугать мир - теперь под прицелом ...

Политика

Бразилия поздравила Азербайджан и Армению с подписанием совместной декларации

Эрдоган: Достигнутое в Вашингтоне соглашение стало историческим шагом на пути к постоянной стабильности на Южном Кавказе

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Лавров и Мирзоян обсудили детали встречи лидеров Армении, Азербайджана и США

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Сын Пезешкиана раскритиковал тех, кто выступает против ирано-азербайджанских отношений

Белый дом обнародовал график встреч Трампа с лидерами Азербайджана и Армении

МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Ильхам Алиев Алиев выразил признательность Трампу за отмену 907-ой поправки

Последние новости

В ДТП в Билясуваре погибли два человека, трое пострадали - ФОТО

Сегодня, 21:00

Бразилия поздравила Азербайджан и Армению с подписанием совместной декларации

Сегодня, 20:40

Эрдоган: Достигнутое в Вашингтоне соглашение стало историческим шагом на пути к постоянной стабильности на Южном Кавказе

Сегодня, 20:20

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:06

Ильхам Алиев позвонил Эмиру Государства Катар

Сегодня, 20:00

Лавров и Мирзоян обсудили детали встречи лидеров Армении, Азербайджана и США

Сегодня, 19:45

Трамп: В пятницу я отправлюсь в Россию

Сегодня, 19:30

В Азербайджане 22-летний парень приговорен к пожизненному лишению свободы

Сегодня, 19:15

Выявлена скрытая от таможенного контроля крупная партия валюты

Сегодня, 19:00

Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание бизнесмена Самвела Карапетяна

Сегодня, 18:40

Пашинян проинформировал Токаева о деталях мирного соглашения с Азербайджаном

Сегодня, 18:25

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили развитие экономических связей

Сегодня, 18:10

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

Сегодня, 17:56

Баку и Иреван закрепили отказ от территориальных притязаний и вмешательства во внутренние дела друг друга

Сегодня, 17:54

Азербайджан накроет непогода, возможны сильные ливни и грозы

Сегодня, 17:52

Пашинян: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном – прочная основа для установления надежного и долгосрочного мира

Сегодня, 17:51

Азербайджан и Армения взаимно отзовут межгосударственные иски, претензии и споры

Сегодня, 17:48

Азербайджан и Армения учредят комиссию для надзора за выполнением мирного соглашения

Сегодня, 17:43

В Баку изменена схема движения 12 автобусных маршрутов – Причина

Сегодня, 17:42

В Баку на 10 дней перекроют разворот на одном из центральных мостов

Сегодня, 17:38
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30