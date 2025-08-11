Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени членов Международного центра Низами Гянджеви выражаем Вам самые искренние поздравления по случаю подписания в Соединенных Штатах Америки при свидетельстве Президента Дональда Трампа Совместной декларации, в которой Азербайджан сыграл ключевую роль.

Это историческое достижение является не только триумфом дипломатии и государственного мастерства, но и доказательством превосходства разума над разногласиями.

Оно является решающим шагом на пути к обеспечению прочного мира в Кавказском регионе и запомнится как веха в деле укрепления стабильности, сотрудничества и процветания всех народов региона. Мы также верим, что этот мир достигнет всех мест, где семьи, дети и общины по-прежнему страдают.

Мы особо подчеркиваем личный и решающий вклад в успешное завершение этого процесса, внесенный Вашим превосходительством, продемонстрировавшим дальновидность, непоколебимую преданность и твердую приверженность делу укрепления взаимопонимания и конструктивного диалога между народами.

Международный центр Низами Гянджеви с гордостью наблюдает за растущей ролью Азербайджана как надежного и уважаемого партнера в глобальных усилиях по установлению мира и по-прежнему готов поддерживать инициативы, которые наводят мосты между народами и культурами в духе наших общих ценностей.

Ваше превосходительство, примите заверения в нашем глубоком уважении и почтении.

Вайра Вике-Фрейберга

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах



Исмаил Серагельдин

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах



Росен Плевнелиев

Президент Болгарии в 2012-2017 годах



Златко Лагумджия

премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах



Эка Ткешелашвили

заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах



Иво Йосипович

Президент Хорватии в 2010-2015 годах



Чаба Кереши

председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН



Младен Иванич

председатель Президиума Боснии и Герцеговины в 2014-2015 годах, 2016-2017 годах



Волкан Бозкыр

председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН



Вук Еремич

председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН



Амина Гуриб-Факим

Президент Маврикия в 2015–2018 годах



Петр Стоянов

Президент Болгарии в 1997-2002 годах



Сьюзенн Эллиотт

президент и главный исполнительный директор Национального комитета по вопросам внешней политике Америки

Филип Вуянович

Президент Монтенегро в 2003-2018 годах



Димитрис Аврамопулос

Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству в 2014–2019 годах



Ив Летерм

премьер-министр Королевства Бельгия в 2008, 2009-2011 годах".