В ДТП в Билясуваре погибли девочка и ее отец, трое пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В результате ДТП, произошедшего в Билясуваре, погибли девочка и ее отец.

Как сообщает AПA со ссылкой на TƏBİB, 11 августа 2025 года около 19:00 на территории Билясуварского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого трое человек (две женщины и один мужчина) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Билясуварской районной центральной больницы.

У пострадавших 1961, 1975 и 1996 годов рождения диагностированы ушибы, переломы и тупые травмы различных частей тела.

Лицам 1961 и 1975 годов рождения была оказана необходимая медицинская помощь, и в связи с удовлетворительным состоянием они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Пациент 1996 года рождения с травмами средней степени тяжести продолжает лечение в хирургическом отделении.

Отмечается, что девочка 2025 года рождения скончалась до прибытия в больницу.

В Билясуварском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, ДТП зафиксировано на билясуварском участке старой автодороги Алят-Астара.

В результате столкновения легковых автомобилей "Мерседес" и "ВАЗ 21015", два человека погибли и трое получили травмы.

Раненые госпитализированы в районную больницу.

В настоящее время устанавливаются личности погибших и раненых.

По данному факту проводится расследование.