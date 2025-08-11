Greek City Times: Продолжавшемуся десятилетиями конфликту между Азербайджаном и Арменией положен конец

8 августа в Вашингтоне при посредничестве Президента США Дональда Трампа между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном была подписана Совместная декларация. Это стало одним из важнейших политических событий на Южном Кавказе за последние десятилетия.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в аналитической статье журналиста Билла Джаннопулоса, опубликованной в издании Greek City Times.

Автор подчеркивает, что этот исторический документ предусматривает восстановление дипломатических отношений между двумя странами, взаимное признание территориальной целостности, расширение торгово-транспортных сообщений, а также обеспечение устойчивого мира в регионе. В аналитической статье отмечается, что ключевой частью соглашения является создание стратегического транзитного коридора под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит прямое сообщение с Нахчываном.

В рамках проекта планируется строительство железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов и инфраструктуры волоконно-оптической связи. Цель TRIPP — создать безопасный и быстрый торговый маршрут, соединяющий рынки Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

По мнению Билла Джаннопулоса, этот проект сформирует новую реальность в регионе не только с экономической, но и с геополитической точки зрения.

В статье сообщается, что соглашение вызвало неоднозначные реакции на международной арене: Россия приветствовала инициативу, оценив ее как положительный шаг для региональной стабильности, но при этом подчеркнула важность отдавать предпочтение местным механизмам в решении проблем на Южном Кавказе. В свою очередь, Иран выразил обеспокоенность близостью коридора к своей границе и расценил проект как шаг к усилению влияния США в регионе.

Автор пишет, что в Азербайджане эта мирная инициатива воспринимается с осторожным оптимизмом. Эксперты считают, что соглашение укрепит геополитические позиции страны, увеличит иностранные инвестиции и позволит Южному Кавказу активнее интегрироваться в международные торговые сети.

Также отмечается, что карабахский конфликт, продолжавшийся с конца 1980-х годов, был источником постоянной напряженности в регионе. Хотя война 2020 года изменила ситуацию, процесс на пути к окончательному мирному договору затянулся. Подписанное же в Вашингтоне соглашение оценивается как кульминация этого процесса.