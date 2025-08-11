 Greek City Times: Продолжавшемуся десятилетиями конфликту между Азербайджаном и Арменией положен конец | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Greek City Times: Продолжавшемуся десятилетиями конфликту между Азербайджаном и Арменией положен конец

First News Media22:00 - Сегодня
Greek City Times: Продолжавшемуся десятилетиями конфликту между Азербайджаном и Арменией положен конец

8 августа в Вашингтоне при посредничестве Президента США Дональда Трампа между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном была подписана Совместная декларация. Это стало одним из важнейших политических событий на Южном Кавказе за последние десятилетия.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в аналитической статье журналиста Билла Джаннопулоса, опубликованной в издании Greek City Times.

Автор подчеркивает, что этот исторический документ предусматривает восстановление дипломатических отношений между двумя странами, взаимное признание территориальной целостности, расширение торгово-транспортных сообщений, а также обеспечение устойчивого мира в регионе. В аналитической статье отмечается, что ключевой частью соглашения является создание стратегического транзитного коридора под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит прямое сообщение с Нахчываном.

В рамках проекта планируется строительство железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов и инфраструктуры волоконно-оптической связи. Цель TRIPP — создать безопасный и быстрый торговый маршрут, соединяющий рынки Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

По мнению Билла Джаннопулоса, этот проект сформирует новую реальность в регионе не только с экономической, но и с геополитической точки зрения.

В статье сообщается, что соглашение вызвало неоднозначные реакции на международной арене: Россия приветствовала инициативу, оценив ее как положительный шаг для региональной стабильности, но при этом подчеркнула важность отдавать предпочтение местным механизмам в решении проблем на Южном Кавказе. В свою очередь, Иран выразил обеспокоенность близостью коридора к своей границе и расценил проект как шаг к усилению влияния США в регионе.

Автор пишет, что в Азербайджане эта мирная инициатива воспринимается с осторожным оптимизмом. Эксперты считают, что соглашение укрепит геополитические позиции страны, увеличит иностранные инвестиции и позволит Южному Кавказу активнее интегрироваться в международные торговые сети.

Также отмечается, что карабахский конфликт, продолжавшийся с конца 1980-х годов, был источником постоянной напряженности в регионе. Хотя война 2020 года изменила ситуацию, процесс на пути к окончательному мирному договору затянулся. Подписанное же в Вашингтоне соглашение оценивается как кульминация этого процесса.

Поделиться:
121

Актуально

Политика

МИД Азербайджана распространил текст мирного соглашения с Арменией

Общество

В Бакинском суде дали показания подвергавшиеся пыткам в плену и потерпевшие в ...

Политика

Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Каей Каллас

Xроника

Ильхам Алиев позвонил Эмиру Государства Катар

Политика

Greek City Times: Продолжавшемуся десятилетиями конфликту между Азербайджаном и Арменией положен конец

Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Каей Каллас

Бразилия поздравила Азербайджан и Армению с подписанием совместной декларации

Эрдоган: Достигнутое в Вашингтоне соглашение стало историческим шагом на пути к постоянной стабильности на Южном Кавказе

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Встречи Президента Азербайджана в Белом Доме будут транслироваться в прямом эфире

Открытое письмо Президенту Ильхаму Алиеву от дипломата, доктора исторических наук Гасана Гасанова

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907

Санкции, «СВО»: Гурулев вновь пытается запугать мир - теперь под прицелом Азербайджан

Последние новости

В РФ мигрантам запретили работать курьерами

Сегодня, 22:40

Зеленский: Путин не готовится к прекращению огня в Украине

Сегодня, 22:23

Greek City Times: Продолжавшемуся десятилетиями конфликту между Азербайджаном и Арменией положен конец

Сегодня, 22:00

В Бакинском суде дали показания подвергавшиеся пыткам в плену и потерпевшие в результате военной агрессии Армении

Сегодня, 21:41

Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Каей Каллас

Сегодня, 21:20

Страшное ДТП в Билясуваре: 2 человека погибли, 3 пострадали - ФОТО

Сегодня, 21:00

Бразилия поздравила Азербайджан и Армению с подписанием совместной декларации

Сегодня, 20:40

Эрдоган: Достигнутое в Вашингтоне соглашение стало историческим шагом на пути к постоянной стабильности на Южном Кавказе

Сегодня, 20:20

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:06

Ильхам Алиев позвонил Эмиру Государства Катар

Сегодня, 20:00

Лавров и Мирзоян обсудили детали встречи лидеров Армении, Азербайджана и США

Сегодня, 19:45

Трамп: В пятницу я отправлюсь в Россию

Сегодня, 19:30

В Азербайджане 22-летний парень приговорен к пожизненному лишению свободы

Сегодня, 19:15

Выявлена скрытая от таможенного контроля крупная партия валюты

Сегодня, 19:00

Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание бизнесмена Самвела Карапетяна

Сегодня, 18:40

Пашинян проинформировал Токаева о деталях мирного соглашения с Азербайджаном

Сегодня, 18:25

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили развитие экономических связей

Сегодня, 18:10

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

Сегодня, 17:56

Баку и Иреван закрепили отказ от территориальных притязаний и вмешательства во внутренние дела друг друга

Сегодня, 17:54

Азербайджан накроет непогода, возможны сильные ливни и грозы

Сегодня, 17:52
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30