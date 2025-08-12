Погода на среду: В Азербайджане ожидаются интенсивные ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 13 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 12 на 13 и утром в некоторых местах возможны кратковременный дождь и гроза. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-24°, днем - 29-33° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 70-80%, днем 45-55%.

В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидаются временами дожди и грозы. В отдельных районах возможны ливни интенсивного характера и град. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Восточный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 30-35°, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.