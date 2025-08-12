Опубликованы первые итоги приёма в первый класс

На сегодняшний день завершён приём 125 тысяч детей в первый класс на новый учебный год.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что на начальном этапе процесс проводился с приоритетным применением в Баку и других регионах.

В настоящее время каждый желающий, зайдя на платформу mektebeqebul.edu.az, может подать заявку на поступление в общеобразовательные учреждения с обучением на азербайджанском и других языках, выбрав школу и учителя, при условии наличия свободных мест.

Напомним, что процесс приёма детей в первый класс на 2025-2026 учебный год стартовал 6 мая и продлится до 12 сентября.