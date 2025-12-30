Разыскиваемый полицией гражданин Азербайджана задержан в Боснии и Герцеговине

Гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске, был задержан на территории Боснии и Герцеговины.

Речь идёт о Ниджате Намиг оглы Рагимове, который разыскивался Бинагадинским районным управлением полиции в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве. Его местонахождение было установлено, после чего он был задержан по каналам Интерпола.

В настоящее время Национальное центральное бюро Интерпола МВД Азербайджана совместно с соответствующими структурами принимает необходимые меры для экстрадиции задержанного в Азербайджан.

Информацию официально подтвердили в пресс-службе МВД.