Армения

Москва подчеркивает преимущества своего предложения по Мецаморской АЭС

13:55 - Сегодня
Москва подчеркивает преимущества своего предложения по Мецаморской АЭС

Предложению России по строительству нового энергоблока Армянской атомной станции в Мецаморе нет реальных альтернатив.

Об этом заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в интервью газете "Ноев Ковчег".

Касаясь планов правительства Армении по строительству нового энергоблока Армянской атомной станции в Мецаморе, российский посол признал, что мяч на стороне Еревана. Он констатировал, что армянским партнерам передан пакет детально проработанных и весьма выгодных для республики предложений российской государственной корпорации "Росатом", которая готова в кратчайшие сроки приступить к его реализации. "Подчеркну, что реальных альтернатив с точки зрения наличия надежных, уже апробированных технологий, а также привлекательности финансовых параметров не просматривается", - отметил Копыркин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство Армении приняло решение приобрести малый атомный модульный реактор и ведет переговоры с Россией, США, Китаем и Южной Кореей.

Эксплуатация действующей армянской АЭС в Мецаморе продлевается благодаря сотрудничеству правительства республики и российской компании "Русатом сервис". Соответствующее решение было принято в декабре 2024 года по итогам основной части заседания армяно-российской межправительственной комиссии. Правительство Армении выделило $65 млн для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года. После этого планируется закрытие АЭС в Мецаморе.

Источник: ТАСС

