Какой будет погода в Баку в последний день 2025 года?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 31 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается временами усиление юго-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит +3…+5°С, днём +9…+12°С. Атмосферное давление понизится с 759 до 754 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70–80%, днём 45–55%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако к ночи в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, возможен снег. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от –1°С до +4°С, днём +8…+13°С; в горах ночью –5…–10°С, в высокогорьях –10…–15°С, днём –3…+2°С.

Ночью на некоторых горных участках дороги могут покрыться льдом.