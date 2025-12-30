 Какой будет погода в Баку в последний день 2025 года? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Какой будет погода в Баку в последний день 2025 года?

Феликс Вишневецкий13:30 - Сегодня
Какой будет погода в Баку в последний день 2025 года?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 31 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается временами усиление юго-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит +3…+5°С, днём +9…+12°С. Атмосферное давление понизится с 759 до 754 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70–80%, днём 45–55%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако к ночи в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, возможен снег. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от –1°С до +4°С, днём +8…+13°С; в горах ночью –5…–10°С, в высокогорьях –10…–15°С, днём –3…+2°С.

Ночью на некоторых горных участках дороги могут покрыться льдом.

Поделиться:
338

Актуально

Политика

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

Политика

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ...

Lifestyle

Музыка, кино и шоу-бизнес Азербайджана в 2025: Что обсуждали, смотрели и слушали все? ...

Мнение

Платформа «Азербайджанский язык»: Новый этап цифрового обучения - ИНТЕРВЬЮ

Общество

Экс-глава ИВ Нефтчалы вышел на свободу

В Уджаре отравились 14 человек

Прогноз погоды на январь 2026: Температура близка к норме, осадков немного больше

Утверждены штрафы и аресты за опасную езду на мопедах

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

В Азербайджане ожидается 15-градусный мороз

Введено в эксплуатацию здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра - ФОТО

Лейла Алиева и Захра Пезешкиан посетили выставку «Мои моря, мои океаны» - ФОТО

Судебное рассмотрение по делу о гражданах Армении завершено - ФОТО

Последние новости

Экс-глава ИВ Нефтчалы вышел на свободу

Сегодня, 17:43

В Уджаре отравились 14 человек

Сегодня, 17:30

Туск: Украине придётся пойти на территориальные уступки

Сегодня, 17:25

Азербайджан готовится ввести обязательную сертификацию энергоэффективности новых зданий

Сегодня, 17:10

Прогноз погоды на январь 2026: Температура близка к норме, осадков немного больше

Сегодня, 16:45

Президент Азербайджана утвердил дополнение к протоколу о сотрудничестве с Турцией в сфере профобразования

Сегодня, 16:43

Президент утвердил новый состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО

Сегодня, 16:41

В Азербайджане создан новый орган по мониторингу государственных предприятий

Сегодня, 16:39

Праздничные выходные с сериалами: Главные новинки от Азербайджана до Netflix - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

В Азербайджане отметят 900-летний юбилей Аджеми Нахчывани

Сегодня, 16:33

Ильхам Алиев наградил Расима Мусабекова орденом «Шараф»

Сегодня, 16:30

Гасан Зейналов награжден орденом «За службу Отечеству» I степени

Сегодня, 16:27

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:23

Музыка, кино и шоу-бизнес Азербайджана в 2025: Что обсуждали, смотрели и слушали все? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Платформа «Азербайджанский язык»: Новый этап цифрового обучения - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:46

Посол Азербайджана поднял в МИД РФ вопрос выполнения договоренностей Алиева и Путина по самолету AZAL

Сегодня, 15:16

В Азербайджане снижены тарифы на газ для производителей железа

Сегодня, 15:06

В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

Сегодня, 15:01

В Азербайджане установлены фиксированные тарифы на электроэнергию и природный газ

Сегодня, 14:47

Песков: Россия ужесточит переговорную позицию по Украине

Сегодня, 14:43
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43