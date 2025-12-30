Милли Меджлис принял в окончательном чтении запрет на электронные сигареты

Милли Меджлис принял в окончательном чтении законопроект, запрещающий импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, использование электронных сигарет и их компонентов.

Как сообщает Report, соответствующе поправки внесены в закон "О табаке и табачных изделиях".

В документе отмечается, что электронные сигареты с содержанием никотина включаются в понятие табачных изделий.

Так, электронная сигарета – это продукт, предназначенный для ввода в организм человека пара с содержанием никотина или без содержания никотина через дыхательные пути, и предназначенный для использования с помощью устройства с мундштуком или другими компонентами, включая картридж и флакон или без них. Флаконы электронных сигарет могут использоваться один или несколько раз, либо могут быть повторно заполнены одноразовыми картриджами.

В проекте отмечается, что нагреваемые табачные изделия не будут считаться электронными сигаретами.

Подчеркивается, что нагреваемое табачное изделие - это продукт, состоящий из табака (табачной смеси) и нетабачных компонентов, используемых при его производстве, предназначенный для поступления в организм человека через дыхательные пути никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без горения и без образования табачного дыма.

Уточнение понятий и определение новых понятий позволит более точно классифицировать и дифференцировать табачные изделия, включая нагреваемые табачные изделия, а также электронные сигареты в юридической практике.

Одновременно в рамках согласования вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс, закон "О рекламе". Это включает исключение "электронных сигарет одноразового использования" и "жидкости для электронных сигарет" из списка подакцизных товаров и, соответственно, отмену налоговых ставок, а также адаптацию запрета на рекламу к новым понятиям.

Поправки вступят в силу с 1 апреля 2026 года.