Утверждены штрафы и аресты за опасную езду на мопедах

Милли Меджлис принял в окончательном чтении законопроект о штрафах и других мерах ответственности для водителей мопедов за автохулиганство.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были утверждены на сегодняшнем пленарном заседании.

Согласно законопроекту, автохулиганством признаются умышленные действия водителя мопеда, демонстративно нарушающие общественный порядок и покой граждан, выражающие явное неуважение к обществу и сопровождающиеся систематическими нарушениями правил дорожного движения.

В частности, ответственность предусмотрена за:

- проведение скоростных гонок с участием двух и более транспортных средств;

- управление транспортным средством с подъемом одного или нескольких колес над дорожным покрытием;

- резкое ускорение с длительным проскальзыванием колес, сопровождающееся характерным шумом или многочисленными следами шин на дороге (за исключением случаев экстренного торможения для предотвращения ДТП).

За такие правонарушения предусмотрен штраф в размере от 500 до 750 манатов с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год, либо административный арест от 15 суток до одного месяца - с учетом характера нарушения и личности правонарушителя.

При повторном совершении аналогичных действий в течение одного года штраф составит от 750 до 1000 манатов с лишением права управления сроком на два года, либо административный арест от одного до двух месяцев.

Если же указанные действия совершаются с превышением установленной скорости более чем на 60 км/ч, предусмотрен штраф от 2 000 до 4 000 манатов с лишением права управления на два года либо административный арест сроком от одного до двух месяцев.