Ильхам Алиев и ряд других глав государств получили новогодние поздравления от Путина

First News Media13:43 - Сегодня
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым, 2026 годом и Рождеством ряд глав зарубежных государств и правительств.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравления были направлены, в частности, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту и премьеру Армении Ваагну Хачатуряну и Николу Пашиняну.

Также поздравления направлены президенту Беларуси Александру Лукашенко, лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Источник: ТАСС

