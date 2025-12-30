 Россия предупреждает Армению о рисках присоединения к антироссийским санкциям ЕС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

Россия предупреждает Армению о рисках присоединения к антироссийским санкциям ЕС

First News Media13:58 - Сегодня
Россия предупреждает Армению о рисках присоединения к антироссийским санкциям ЕС

Евросоюз не задумывается о последствиях для армянской экономики в случае присоединения Еревана к антироссийским санкциям Запада, считает посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Российский дипломат напомнил, что в апреле 2025 года курс Армении в сторону европейской интеграции получил правовую основу в виде закона "О начале вступления Республики Армения в Европейский союз".

"Однако очевидно, и это неоднократно подчеркивалось российским руководством, что одновременное членство в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе) и в ЕС невозможно. При этом верхи Евросоюза не скрывают намерений вписать отношения ЕС с Ереваном в контекст своих планов по нанесению России, союзнику Армении, "стратегического поражения". 3 декабря высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас четко дала понять, что ждет от Армении присоединения к незаконным антироссийским санкциям. О том, к каким последствиям это может привести для армянской экономики, в Брюсселе, видимо, не задумываются", - отметил Копыркин в интервью газете "Ноев ковчег".

В этом ключе он обратил внимание, что Россия остается первым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Армении, проверенным временем гарантом энергетической и продовольственной безопасности страны. Посол добавил, что российский капитал широко представлен в ключевых отраслях экономики республики: в горнорудной промышленности, в энергетике, металлургии, транспортно-логистическом секторе, в банковской сфере, в области информационно-коммуникационных технологий и других.

"Компании с российским участием входят в число крупнейших налогоплательщиков в бюджет Армении и вносят весомый вклад в социально-экономическое благополучие армянских граждан. Ведущие позиции российских эконом-операторов - это не только наследие совместной истории, когда наши страны действовали в рамках единого народно-хозяйственного комплекса, но и продолжение тесной культурной и духовной близости наших народов, а также разветвленных гуманитарных и межчеловеческих контактов", - продолжил дипломат.

Копыркин также выделил весомый вклад 11-летнего членства Армении в ЕАЭС, механизмы которого, по его словам, в буквальном смысле подстегнули двусторонние торгово-экономические связи и промышленную кооперацию, помогли справиться с ударами пандемии и последовавшими за ней геополитическими "шоками". "Согласно официальным статистическим данным, за 9 месяцев текущего года взаимная торговля достигла почти $5 млрд. Значительный спад по сравнению с прошлым годом вызван уходом реэкспорта российских драгоценных камней и металлов. Вместе с тем произошло оздоровление структуры товарооборота, что делает его менее зависимым от конъюнктуры и узкой группы товаров", - резюмировал он.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.

Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.

Источник: ТАСС

Поделиться:
376

Актуально

Политика

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

Политика

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ...

Lifestyle

Музыка, кино и шоу-бизнес Азербайджана в 2025: Что обсуждали, смотрели и слушали все? ...

Мнение

Платформа «Азербайджанский язык»: Новый этап цифрового обучения - ИНТЕРВЬЮ

Армения

Посол РФ о российско-армянских связях: непростой этап

Россия предупреждает Армению о рисках присоединения к антироссийским санкциям ЕС

Москва подчеркивает преимущества своего предложения по Мецаморской АЭС

В Ереване в результате пожара на электроподстанции ряд кварталов оказался обесточен

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

МИД Армении: республика не проводит курс на разрыв связей с Россией

Армения хочет подписать с Ираном документ о стратегическом партнерстве

МИД Армении: В нашей повестке нет вопроса вывода 102-й российской военной базы

Азербайджанский бензин появился на заправках в Армении

Последние новости

Экс-глава ИВ Нефтчалы вышел на свободу

Сегодня, 17:43

В Уджаре отравились 14 человек

Сегодня, 17:30

Туск: Украине придётся пойти на территориальные уступки

Сегодня, 17:25

Азербайджан готовится ввести обязательную сертификацию энергоэффективности новых зданий

Сегодня, 17:10

Прогноз погоды на январь 2026: Температура близка к норме, осадков немного больше

Сегодня, 16:45

Президент Азербайджана утвердил дополнение к протоколу о сотрудничестве с Турцией в сфере профобразования

Сегодня, 16:43

Президент утвердил новый состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО

Сегодня, 16:41

В Азербайджане создан новый орган по мониторингу государственных предприятий

Сегодня, 16:39

Праздничные выходные с сериалами: Главные новинки от Азербайджана до Netflix - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

В Азербайджане отметят 900-летний юбилей Аджеми Нахчывани

Сегодня, 16:33

Ильхам Алиев наградил Расима Мусабекова орденом «Шараф»

Сегодня, 16:30

Гасан Зейналов награжден орденом «За службу Отечеству» I степени

Сегодня, 16:27

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:23

Музыка, кино и шоу-бизнес Азербайджана в 2025: Что обсуждали, смотрели и слушали все? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Платформа «Азербайджанский язык»: Новый этап цифрового обучения - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:46

Посол Азербайджана поднял в МИД РФ вопрос выполнения договоренностей Алиева и Путина по самолету AZAL

Сегодня, 15:16

В Азербайджане снижены тарифы на газ для производителей железа

Сегодня, 15:06

В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

Сегодня, 15:01

В Азербайджане установлены фиксированные тарифы на электроэнергию и природный газ

Сегодня, 14:47

Песков: Россия ужесточит переговорную позицию по Украине

Сегодня, 14:43
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43