Россия предупреждает Армению о рисках присоединения к антироссийским санкциям ЕС

Евросоюз не задумывается о последствиях для армянской экономики в случае присоединения Еревана к антироссийским санкциям Запада, считает посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Российский дипломат напомнил, что в апреле 2025 года курс Армении в сторону европейской интеграции получил правовую основу в виде закона "О начале вступления Республики Армения в Европейский союз".

"Однако очевидно, и это неоднократно подчеркивалось российским руководством, что одновременное членство в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе) и в ЕС невозможно. При этом верхи Евросоюза не скрывают намерений вписать отношения ЕС с Ереваном в контекст своих планов по нанесению России, союзнику Армении, "стратегического поражения". 3 декабря высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас четко дала понять, что ждет от Армении присоединения к незаконным антироссийским санкциям. О том, к каким последствиям это может привести для армянской экономики, в Брюсселе, видимо, не задумываются", - отметил Копыркин в интервью газете "Ноев ковчег".

В этом ключе он обратил внимание, что Россия остается первым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Армении, проверенным временем гарантом энергетической и продовольственной безопасности страны. Посол добавил, что российский капитал широко представлен в ключевых отраслях экономики республики: в горнорудной промышленности, в энергетике, металлургии, транспортно-логистическом секторе, в банковской сфере, в области информационно-коммуникационных технологий и других.

"Компании с российским участием входят в число крупнейших налогоплательщиков в бюджет Армении и вносят весомый вклад в социально-экономическое благополучие армянских граждан. Ведущие позиции российских эконом-операторов - это не только наследие совместной истории, когда наши страны действовали в рамках единого народно-хозяйственного комплекса, но и продолжение тесной культурной и духовной близости наших народов, а также разветвленных гуманитарных и межчеловеческих контактов", - продолжил дипломат.

Копыркин также выделил весомый вклад 11-летнего членства Армении в ЕАЭС, механизмы которого, по его словам, в буквальном смысле подстегнули двусторонние торгово-экономические связи и промышленную кооперацию, помогли справиться с ударами пандемии и последовавшими за ней геополитическими "шоками". "Согласно официальным статистическим данным, за 9 месяцев текущего года взаимная торговля достигла почти $5 млрд. Значительный спад по сравнению с прошлым годом вызван уходом реэкспорта российских драгоценных камней и металлов. Вместе с тем произошло оздоровление структуры товарооборота, что делает его менее зависимым от конъюнктуры и узкой группы товаров", - резюмировал он.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.

Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.

Источник: ТАСС