Обнародован прогноз космической погоды на праздники

Обнародован прогноз космической погоды на праздничные дни.

Как передает 1news.az, об этом сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

По данным кафедры, в настоящее время солнечная активность находится на среднем уровне: «Несмотря на зафиксированные в различных областях на поверхности Солнца вспышки класса M (способные вызвать помехи в радиосвязи уровней R1-R2), они не окажут влияния на Землю. На текущих снимках коронографа не наблюдается выбросов корональной массы, направленных в сторону Земли. Вероятность возникновения вспышек других классов крайне мала».

Было отмечено, что индекс Kp, отражающий интенсивность геомагнитных бурь, 31 декабря и в период с 1 по 7 января будет оставаться на низком уровне - в интервале от 1 до 4: «Это свидетельствует о том, что геомагнитное поле будет находиться в пределах фоновых значений».