Эмомали Рахмон направил письмо Ильхаму Алиеву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Искренне поздравляю Вас и дружественный народ Азербайджана с подписанием Совместной декларации с Республикой Армения, которая открывает путь к достижению прочного мира между двумя странами.

Мы приветствуем это историческое событие и подчеркиваем важность мирного диалога как единственного средства разрешения кризисов и конфликтов.

Убеждены, что достигнутые договоренности создадут необходимую основу для развития добрососедских отношений и партнерства между двумя государствами и одновременно будут способствовать укреплению основ стабильности и безопасности на Кавказе и расширению конструктивного межрегионального сотрудничества.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и новых свершений в Вашей ответственной деятельности во благо дружественного народа Азербайджана».