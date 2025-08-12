От парафирования конфликта - к парафированию мира: как страна, выигравшая войну, сумела выиграть и мир

Автор: депутат, член Комитета по культуре Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде

8 августа 2025 года в Вашингтоне произошло событие, к которому Азербайджан шёл планомерно с 2020-го. Президент Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон зафиксировать - на глазах у мировых лидеров - реалии, созданные волей, упорством и победой.

В этот раз парафировали не конфликт, а мир. И сделали это в присутствии президента США Дональда Трампа, что само по себе стало символом - от геополитического конфликта на Кавказе до официального признания новой реальности в Белом доме.

Главная интрига - в деталях Совместной декларации, подписанной тремя сторонами, и в том, что параллельно состоялась отдельная двусторонняя встреча Алиев–Трамп. Это не только политический сигнал, но и практическое закрепление особого формата отношений: прямая коммуникация на самом высоком уровне, без посредников и лишних фильтров. А «Ключи от Белого дома» - это не формальность, а послание: Вашингтон рассматривает Баку не просто как участника регионального конфликта, а как стратегического партнёра.

1. От парафирования конфликта - к парафированию соглашения

На протяжении 30 лет - до 2020 года - как Армения, так и Минская группа ОБСЕ пытались парафировать сам конфликт. В 2020 году этому был положен конец: 44 дня военных действий завершились военной победой, но конфликт сохранялся.

Теперь же парафирован текст Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений, где Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана. Вашингтон стал местом, где это признание получило мировую подпись - президента США.

Сделан очень важный шаг к формальному окончанию войны, так как договор будет закреплён в двустороннем и международном правовом поле.

Значение для Азербайджана:

США выступают гарантом процесса, что усиливает международно-правовую легитимность итогов Второй Карабахской войны.

2. Минская группа: закрыта, как пыльный архив

Минский процесс ОБСЕ десятилетиями был как вечный двигатель - шумел, но никуда не двигался. Теперь он официально закрыт - юридически, дипломатически и без права восстановления. Причём за подписью президента США, главы государства одного из членов Минской группы ОБСЕ.

Ранее Россия выражала аналогичную позицию. Франции остаётся лишь тихо принять этот факт. Как итог, Минская группа де-факто прекращает существование, а вместе с ней исчезает инструмент, десятилетиями использовавшийся для заморозки конфликта и манипуляций.

Значение для Азербайджана:

Закрыт международный формат, где Армения могла тормозить процесс урегулирования.

Переговоры проводятся в формате, где Азербайджан имеет стратегическое преимущество.

3. Прямой выход на Нахчивань

С 2020 года Баку требовал: связь с Нахчываном будет обеспечена. Ереван отвечал отказами. Теперь в Вашингтонской декларации это закреплено чёрным по белому - с формулировкой о «взаимной выгоде». Дипломатически это звучит красиво, но суть ясна: Азербайджан получил то, что обозначил в ноябре 2020-го.

Значение для Азербайджана:

Армения соглашается обеспечить беспрепятственное сообщение с Нахчываном, что фактически означает реализацию пункта 9 Трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Это укрепляет экономическую и логистическую интеграцию как западных и южных регионов Азербайджана, так и всего маршрута от Китая до Европы.

4. TRIPP: геополитика на колёсах

Проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» звучит почти как туристический слоган, но на деле это план интеграции транспортных коридоров, где Азербайджан - ключевое звено. США вписали это в декларацию, значит, проект выйдет за рамки бумажных презентаций.

На вопрос, почему коридор управляется со стороны США, ответ прост: это решение Армении, согласованное с Азербайджаном. Все возможные претензии со стороны России и Ирана - к Еревану.

Значение для Азербайджана:

Впервые формируется международный транспортный проект на территории Армении с участием Азербайджана и США, что закрепляет роль Азербайджана как транзитного узла Евразии.

Присутствие США и «третьих сторон» снижает риск саботажа со стороны Армении.

5. Возможный реваншизм

Прямо и однозначно: никаких пересмотров границ, никакой мести ни сейчас, ни потом.

Значение для Азербайджана:

Упор на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию 1991 года означает, что послевоенная архитектура Южного Кавказа строится на принципе неприкосновенности границ.

Это то, что Азербайджан требовал с 1990-х и на чём настаивал после 2020 года. Теперь это признано и закреплено в документе, подписанном в присутствии мирового гаранта - США.

Армения формально отказывается от претензий на Карабах.

Закрыта дверь для любой легитимной попытки пересмотра итогов войны.

6. Мир как стратегия, а не пауза

Фраза о «светлом будущем, не связанном с конфликтом прошлого» - это дипломатический перевод на международный язык принципа: мы выиграли войну и теперь формируем мир.

Значение для Азербайджана:

Мирный процесс оформлен в столице ключевого союзника Запада, что повышает его дипломатический вес.

Азербайджан закрепил статус победителя войны, оформив на международном уровне её политические результаты.

Заключение

Совместная декларация в Вашингтоне - это не просто дипломатический документ, а юридическая фиксация итогов Второй Карабахской войны в формате, выгодном Азербайджану.

Она ликвидирует нежелательные для Баку форматы в «Минской группы ОБСЕ», закрепляет транспортные проекты, блокирует реваншизм Армении и открывает путь к долгосрочной региональной интеграции с США в роли гаранта.

Итог: победитель формирует порядок дня

Совместная декларация - это вторая кульминация после победы 2020 года. Первый акт - военная победа. Второй - дипломатическое оформление результатов войны и их превращение в международно-признанные реалии.

Азербайджан закрыл конфликт, закрепил транспортные коридоры, устранил старые посреднические форматы, получил поддержку США в стратегических проектах и снял многолетние ограничения.

От парафирования конфликта - к парафированию мира. Этот кейс войдёт в историю мировой дипломатии как пример того, как страна, выигравшая войну, сумела выиграть и мир.