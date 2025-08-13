В Азербайджане выявили партию японских напитков с просрочкой и несоответствиями - ФОТО

В рамках контрольных мероприятий Агентством продовольственной безопасности (AQTA) были отобраны образцы продукции, импортированной из Японии ООО «PTP AZEL»: 126 кг (360 шт.) газированного напитка со вкусом фруктов под торговой маркой «Dr. Pepper Can 350G» и 120 кг (240 шт.) «Grape 500ml».

Пробы были направлены в Азербайджанский институт продовольственной безопасности - лабораторные исследования показали, что массовая концентрация бензойной кислоты в образцах превышает допустимую норму, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий было установлено, что срок годности следующих безалкогольных напитков истёк: 52,8 кг (120 шт.) молочного напитка «Kochakaden Royal Milk Tea 440ml», 36 кг (72 шт.) негазированной природной воды «Pocari Sweat 500ml», 22,56 кг (48 шт.) безалкогольного напитка «Honey Lemon 470ml», 14,4 кг (18 шт.) фруктового сока «Pom Pon Juice 800ml», 24 кг (48 шт.) «Calpis The Rich 490ml», 20,64 кг (48 шт.) «Calpis Body Calpis Bio P430ml», 24 кг (48 шт.) «Mitsuya Extra Rich Orange Squash P500ml», 72 кг (144 шт.) «Mitsuya Tokuno Grape Squash 500ml» и 72 кг (144 шт.) «Mitsuya Tokuno Peach Squash P500ml».

В связи с выявленными нарушениями были приняты соответствующие меры, а непригодная к употреблению продукция уничтожена.