Восточный Казахстан и Азербайджан наладят сотрудничество

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель посетил с рабочим визитом Восточно-Казахстанскую область.

Дипломат встретился с Акимом региона Нурымбетом Сактагановым, сообщили 1news.az в дипмиссии.

Алим Байель отметил, что Алтай является родиной тюрков и обладает большой потенциальной привлекательностью для азербайджанских туристов. Также Восточно-Казахстанская область представляет интерес для Азербайджана с точки зрения развития взаимной торговли, промышленной кооперации и сельского хозяйства. По его словам, в этом году Казахстан стал основным поставщиком пшеницы в Азербайджан, обеспечив 85% азербайджанского импорта зерна. Дипломат предложил таким же образом наладить в братскую страну экспорт подсолнечного масла, которым славится Восточный Казахстан. А. Байель выдвинул инициативу по запуску совместного предприятия по переработке подсолнечника. Посол также сообщил, что ряд восточно-казахстанских предпринимателей уже в ближайшее время начнет поставлять мед в сети азербайджанских супермаркетов.

По словам Акима региона Нурымбета Сактаганова, перспективы совместных проектов ВКО и Азербайджана в этих направлениях имеются. Восточно-казахстанским предпринимателям есть, что предложить азербайджанскому рынку. А учитывая географическую близость, культурные связи между нашими странами и разнообразие туристических возможностей ВКО, регион готов предложить лечебно-оздоровительный отдых для туристов из Азербайджана. Глава области также обратил внимание на большой потенциал региона в горнодобывающей отрасли.

Собеседники договорились работать над реализацией конкретных проектов.