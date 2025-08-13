Завтра три столичных района останутся без газа

Завтра будет приостановлено газоснабжение на территории Хазарского, Гарадагского и Сабаильского районов Баку.

Как говорится в сообщеии "Азеригаз", в связи с ремонтными работами 14 августа с 10:00 будет приостановлена подача газа в поселок Шувалан и жилой массив Гюльчюлюк в Хазарском районе, поселок Пута в Гарадагском районе, а также на улицах З.Юсифзаде, А.Мамедова, Л.Бабаева, А.Назми, А.Насирова, М.Усейнова, Ханлар, С.Гадимовой и А.Аббасзаде в Сабаильском районе.