На ремонт автодороги, соединяющей Товуз с Гядабейем, выделено 1,5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Чатах-Чешмели-Моллалар-Мешедивелиляр-Гасанлы-Аббасгулулар-Папагчилар-Гювендик-Лазылар-Новосаратовка, соединяющей село Чатах Товузского района с селом Новосаратовка Гядабейского района».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Чатах-Чешмели-Моллалар-Мешедивелиляр-Гасанлы-Аббасгулулар-Папагчилар-Гювендик-Лазылар-Новосаратовка, соединяющей 13 населенных пунктов с населением 21 000 человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально будет выделено 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из документа.