Погода на пятницу: В Баку ожидается дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 15 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером в некоторых местах возможны дождь и гроза. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 22-25°C, днём – 28-31°C. Атмосферное давление - около 759 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-75%, днём 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны интенсивные ливни с градом. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24°C, днём - 30–34°C; в горах ночью -12-17°C, днём – 18-23°C.