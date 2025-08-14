«Долго ждать не придется»: Армянский министр о реализации подписанных с США и Азербайджаном документов

С целью реализации подписанных между Арменией, США и Азербайджаном документов в ближайшее время начнутся рабочие процессы, будут созданы рабочие группы, и с того момента, если возникнет необходимость в предоставлении дополнительной информации, правительство обязательно ее предоставит.

Об этом в беседе с журналистами заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, передают армянские СМИ.

Он пояснил, что о формате рабочих групп правительство также предоставит дополнительную информацию. Чиновник заверил, что формирования рабочих групп долго ждать не придется.