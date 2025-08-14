Министр: В тексте мирного договора с Азербайджаном нет ничего трагического для Армении

В парафированном тексте мирного договора с Азербайджаном нет ничего ужасного, трагического и зловещего для Армении.

Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян, передают армянские СМИ.

«Ранее относительно текста мирного договора звучали разного рода зловещие комментарии, однако после недавней публикации текста выяснилось, что в нем для Армении нет ничего ужасного, трагического и зловещего. Мы привыкли к тому, что в связи с этим документом будут звучать комментарии столько, пока наступит момент представления дорожной карты по реализации подписанного документа», - отметил Худатян на брифинге в четверг.

По его словам, Армения от парафированного соглашения с Азербайджаном получает разблокированные дороги с сохранением территориальной целостности и суверенитета, что важно в плане развития республики.

«На данном этапе уже было предоставлено достаточно информации и комментариев, мне нечего добавить относительно дальнейших шагов по результатам парафированного договора. В ближайшее время стартуют рабочие процессы. Когда наступит момент для предоставления дополнительной информации, правительство ее несомненно даст», - сказал Худатян.

Министр подчеркнул также, что парафирование мирного договора "на очень большой шаг" приближает Армению к миру, что является ожидаемым, радостным и важным событием для каждого гражданина РА.

Напомним, по итогам состоявшейся в Вашингтоне 8 августа встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева лидерами трех стран подписана декларация из 7 пунктов.

Документ в частности, декларирует парафирование главами МИД сторон согласованного текста Соглашения об установлении мира и межгосотношений между Арменией и Азербайджаном; подписание заявления глав МИД обеих стран о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур; усилия по беспрепятственному сообщению между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении; а также сотрудничество Армении с США и с третьими странами для определения рамок реализации на территории РА Зангезурского коридора («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»).

11 августа МИД обеих стран опубликовали текст парафированного соглашения, включающего 17 глав.