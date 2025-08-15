«Маршрут Трампа» учитывает «красные линии» Ирана - Аббас Арагчи

Армянская сторона смогла убедить Иран в соблюдении «красных линий» Исламской Республики в связи с реализацией «маршрута Трампа» - коридора, соединяющего основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Сюникской области Армении.

Об этом в интервью агентству IRNA заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Естественно, что масштабы этого вопроса сейчас не до конца ясны. Но то, что лежит на поверхности, и то, что нам сказали армяне, поскольку они упорно пытаются нас убедить… Господин Пашинян, премьер-министр Армении, позвонил нашему президенту. Их министр иностранных дел позвонил мне. Они отправили своего заместителя министра иностранных дел в Тегеран. Они дали исчерпывающие объяснения. То, что произошло, и то, что должно было произойти — а это называлось «геополитическими изменениями в регионе» — совершенно разные вещи. Я не говорю, что то, что произойдет сейчас, не вызывает беспокойства, потому что есть опасения, которые я выражу», - сказал А.Арагчи.

По его словам, у Тегерана были опасения, что Баку возьмет под контроль Сюникскую область с целью обеспечения сухопутной связи между двумя частями Азербайджана.

«Но Азербайджан заверил нас, что такие идеи исключены. Теперь все эти идеи превратились в дорогу, которую строит американская компания, зарегистрированная в Армении и находящаяся под законами и юрисдикцией Армении. Эта дорога находится под суверенитетом Армении. Никакие американские войска не будут размещены рядом с нами, и все красные линии Ирана соблюдены», - подчеркнул глава иранского МИД.

Отметив, что дорога передается в аренду американской компании, министр сказал: «Это всего лишь частная американская инжиниринговая компания – она ни охранная, ни военная. Американских сил там нет, а безопасность обеспечивает сама Армения. Они даже не разрешают американским частным охранным компаниям входить в страну. Они утверждают это. Мы выражали свою обеспокоенность, но нас успокоили. Тем не менее, мы сохраняем бдительность».

Комментируя заявления советника Верховного лидера Ирана Али Акбара Велаяти относительно данного маршрута, А.Арагчи отметил: «Я думаю, нам нужно больше говорить об этом вопросе, чтобы прояснить, что происходит. (…) Я чувствую, что здесь замешаны те, кто давно хочет разрушить наши отношения с Азербайджаном. Я не говорю, что присутствие американской инжиниринговой компании не должно вызывать беспокойства, но неправильно говорить, что «мы стали соседями НАТО» или «мы окружены Америкой». Нам нужно быть реалистами, видеть, что именно происходит, и выражать свою обеспокоенность реалистично, основываясь на фактах».

Министр добавил: «Наша позиция заключается в том, что мы приветствуем мир между Арменией и Азербайджаном. Это всегда было нашей позицией, и мы даже сами пытались установить мир между этими двумя странами. Но мы всегда добавляли, что любое иностранное присутствие – в любой форме – может иметь негативные последствия для мира и стабильности в регионе. Мы также донесли эту позицию до Армении. Позиция России точно такая же, как и наша, хотя и немного мягче. Но они также обеспокоены американским присутствием и выразили эту обеспокоенность».

А.Арагчи отметил, что в совместном заявлении, подписанном Арменией и Азербайджаном в присутствии президента США, говорится, что границы региона неизменны, независимость и территориальная целостность всех стран региона уважаются, и это то, что совпадает с позицией Ирана: «То есть, с самого начала наша позиция заключалась в том, что какие бы шаги ни предпринимались на Кавказе, границы региона не должны меняться. Для нас было важно, чтобы суверенитет Армении и любой другой страны не был подорван».