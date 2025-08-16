Салах заплакал во время скандирований имени Диогу Жоты по окончании матча с «Борнмутом» - ФОТО

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заплакал во время скандирований болельщиками имени погибшего вингера мерсисайдцев Диогу Жоты по окончании матча 1-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:2).

После окончания игры болельщики «красных» начали скандировать имя Жоты и исполнять посвящённую ему песню. Салах, ставший автором гола в матче, заплакал, аплодируя фанатам на трибунах «Энфилда».

Диогу Жота погиб в Испании вместе со своим родным братом. Трагичный инцидент произошёл 3 июля. Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе «красных» португальский крайний нападающий выиграл английскую Премьер-лигу и внутренние кубки. Со сборной Португалии Жота стал обладателем Лиги наций УЕФА.

Источник: Чемпионат