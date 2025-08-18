Погода на вторник: В Баку ожидается до 35 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 18 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове не ожидается осадков. Вечером юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 21-25 °C, днём – 30-35 °C. Атмосферное давление ниже нормы и будет около 755 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70-80 %, днём 45-55 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25 °C, днём – 31-36 °C, в горах ночью 10-15 °C, днём - 20-25 °C.