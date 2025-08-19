Завершается строительство нового моста на дороге Губа-Хыналыг - ФОТО

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство нового моста на 42-м километре дороги Губа - Хыналыг взамен разрушенного селем.

Работы находятся на завершающем этапе, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В рамках проведённых работ на первом этапе старый мост был демонтирован, территория очищена, изменено русло воды и подготовлена строительная площадка – в соответствии с технологической последовательностью затем были начаты работы по строительству нового моста.

Новый мост построен длиной 12 метров, шириной 9 метров и с одним пролётом, по обе стороны моста возведены пешеходные переходы и подпорные стены – в настоящее время ведутся работы по укреплению подъездных частей моста.

Строительные работы выполняются согласно графику и требованиям «Строительных норм и правил» - для скорейшего завершения работ на строительную площадку привлечено необходимое количество рабочих и техники.