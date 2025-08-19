Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области лишили российского гражданства

Бизнесмен Ханкишиев Аршад Ады оглу (крупный торговец овощами и фруктами, ресторатор, учредитель/владелец ООО "Фруктдом", ООО "Фрут-Хауз", ООО "Нар Шараб", ООО "Каспий") являлся президентом Челябинской областной социально-правовой общественной организации (ЧОСПОО) "Азербайджан" и председателем Общественной организации "Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области" (ОО РНКА АЗЕРЧЕЛ).

Как передает Oxu.Az, по данным российских СМИ, причиной стало обвинение в "пропаганде этносепаратизма и поддержке Алексея Навального".

Добавим, что ЧОСПОО "Азербайджан" недавно ликвидирована по решению суда, а ранее суд ликвидировал и ОО РНКА АЗЕРЧЕЛ.