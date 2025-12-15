Определён список стран-участниц конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

Стали известны страны, которые подтвердили участие в юбилейном, 70-м «Евровидении», которое пройдёт в Вене (Австрия) в мае следующего года.

По текущим данным, в конкурсе примут участие 35 стран. Среди подтверждённых участников – Азербайджан, Армения, Австралия, Бельгия, Италия, Франция и т.д. Официально подтверждено также участие Израиля, несмотря на протесты других стран-членов EBU.

В то же время ряд европейских вещателей официально отказался от участия, мотивируя своё решение политическими соображениями, связанными с допуском Израиля к конкурсу – это Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия.

Несколько стран, включая Болгарию, Румынию и Молдову, вернулись на «Евровидение» после перерыва – с полным списком подтвержденных участников «Евровидения 2026» можно ознакомиться ниже.