Эти документы в Азербайджане можно будет оформить онлайн

Услуги по оформлению удостоверений личности, паспортов, водительских удостоверений и регистрации транспортных средств будут предоставляться в режиме онлайн.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что МВД разработало ряд предложений по совершенствованию услуг с целью облегчения повседневной жизни граждан, повышения качества и доступности государственных услуг, а также ускорения процесса цифровой трансформации страны:

«В предложениях предусмотрена цифровизация этапа приёма первичных документов для получения и замены удостоверений личности, общегражданских паспортов и водительских удостоверений, а также регистрации транспортных средств. Таким образом, граждане смогут подавать первичные заявления на эти услуги онлайн, не посещая государственные учреждения».

Было отмечено, что эта инициатива послужит дальнейшему укреплению модели «цифровое правительство» страны, повышению качества государственных услуг и удовлетворённости граждан, а также внесёт вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.